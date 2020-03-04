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Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Александр Овечкин, Анастасия Шубская

Когда Александр Овечкин и его красавица-жена Анастасия Шубская объявили о грядущем прибавлении в семействе, они не стали вдаваться в детали. Но долго звездные супруги решили не таиться.

Вечером 3 марта Анастасия опубликовала фото, сделанное на вечеринке baby shower — как правило, там будущим родителям дарят подарки, а главным событием становится то, что пол ребенка перестает быть тайной. Теперь официально: Шубская ждет второго мальчика! Именно об этом говорит тематика вечеринки и вывеска с подписью «Добро пожаловать, маленький джентльмен!»

Анастасия Шубская, Александр Овечкин
«Такой красивый, душевный и веселый #babyshower мне устроили мои девочки. Спасибо вам, дорогие, за прекрасный праздник и за то, что улыбка просто не покидала меня весь вечер», — заметила растроганная Анастасия.

В комментариях многие поклонники поздравили счастливую семью и пожелали Анастасии легкой беременности: «Второй мальчик. Значит, ещt за девочкой пойдете», «Какие вы красивые! Счастья вам и здоровья», «Пусть малыш родится здоровеньким, счастливым, любимым, желанным».

Напомним, впервые Шубская стала мамой в 2018 году — на свет появился мальчик, которого назвали Сергеем в честь погибшего брата спортсмена. 

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04 марта 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @nastyashubskaya/Instagram
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Александр Овечкин, Анастасия Шубская

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