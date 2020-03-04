Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

Когда Александр Овечкин и его красавица-жена Анастасия Шубская объявили о грядущем прибавлении в семействе, они не стали вдаваться в детали. Но долго звездные супруги решили не таиться.
Вечером 3 марта Анастасия опубликовала фото, сделанное на вечеринке baby shower — как правило, там будущим родителям дарят подарки, а главным событием становится то, что пол ребенка перестает быть тайной. Теперь официально: Шубская ждет второго мальчика! Именно об этом говорит тематика вечеринки и вывеска с подписью «Добро пожаловать, маленький джентльмен!»
В комментариях многие поклонники поздравили счастливую семью и пожелали Анастасии легкой беременности: «Второй мальчик. Значит, ещt за девочкой пойдете», «Какие вы красивые! Счастья вам и здоровья», «Пусть малыш родится здоровеньким, счастливым, любимым, желанным».
Напомним, впервые Шубская стала мамой в 2018 году — на свет появился мальчик, которого назвали Сергеем в честь погибшего брата спортсмена.