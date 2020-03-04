Вернувшийся из Италии Дмитрий Тарасов подарил супруге Анастасии сумку Valentino за 143 тысячи рублей

Дмитрий Тарасов вернулся домой к супруге и дочерям и привез любимым девочкам подарки из Италии. Жене — модный аксессуар. 

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова

Недавно Дмитрию Тарасову пришлось отправиться в Италию. Футболист сломал ногу на тренировке казанского «Рубина», поэтому ему требовалась операция. После успешного хирургического вмешательства спортсмен вернулся в Россию, где его ждали супруга Анастасия и две дочери.

Анастасия Тарасова

Тарасова поделилась в инстаграм-историях приятной новостью: любимый муж порадовал ее сюрпризом. Он привез ей сумку Valentino цвета фуксии. Мы посмотрели, стоит она около 143 тысяч рублей. Теперь девушка с нетерпением ждет, когда сможет прогуляться с обновкой.

«Скорее бы теплую погоду», — заметила Анастасия. Она также поблагодарила любимого супруга за такой прекрасный подарок.

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Анастасия Тарасова рада, что ее супруг вернулся домой
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Напомним, 5 февраля Анастасия Тарасова стала мамой во второй раз. Имени ребенка супруга футболиста пока что не раскрывает. Периодически пользователи Сети критикуют стиль Тарасовой, но девушка дала понять, что мнения хейтеров ее не волнуют.

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Комментарии

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  • Блин все пишут хочу тоже глянуть)) только не пойму это бок сумки или низ на фото?
  • Вот я сразу представила очередную маленькую безвкусную сумочку. Вуаля!
  • Адвокат Тарасова высказался, что тот возмущен тем, что его старшая дочь Ангелина обедает с мамой в ресторане раз в неделю, и (внимание!!) носит слишком дорогой рюкзак. Да-да, слишком дорогой рюкзак. У меня все.
  • Это Дима поиздевался с цветом. Настя его обрадовала розовым шариком на babyshower - так вот тебе, любимая, розовая сумочка, такая же яркая, как моя радость по поводу второй девочки.
  • Совершенно одинаковые сумки на фото сайта валентино и у Тарасовой.
  • Я б действительно отдала эту сумку дочке. Кричащий цвет и плохой размер - даже расческа не влезет. Явно по скидке.
  • Сорян, а его на карантин не посадили? Или карантин у нас только для простых смертных, а не таких суперпупер боХемных представителей?!
  • Все, кто в своей жизни слаще морковки ничего не видели, выкладывают любой пустяк на всеобщее обозрение - такая деревенская привычка похвастаться. Даже жалко Настю, взрослая баба, а очевидных вещей все никак не понимает.
  • Еще и Дима интриговал пакетом Валентино, вот, все видите? Везу подарок! Я уж попробовала представить что-то шикарное, а тут.... молчали бы уж о таком подарке, чудаки. Хотя, может, это дочке подарок, тогда ок.
  • Вот и хорошо. Надеюсь, что адвокат Жорин уже заскринил этот пост для суда

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