Тарасова поделилась в инстаграм-историях приятной новостью: любимый муж порадовал ее сюрпризом. Он привез ей сумку Valentino цвета фуксии. Мы посмотрели, стоит она около 143 тысяч рублей. Теперь девушка с нетерпением ждет, когда сможет прогуляться с обновкой.