Недавно Дмитрию Тарасову пришлось отправиться в Италию. Футболист сломал ногу на тренировке казанского «Рубина», поэтому ему требовалась операция. После успешного хирургического вмешательства спортсмен вернулся в Россию, где его ждали супруга Анастасия и две дочери.
Тарасова поделилась в инстаграм-историях приятной новостью: любимый муж порадовал ее сюрпризом. Он привез ей сумку Valentino цвета фуксии. Мы посмотрели, стоит она около 143 тысяч рублей. Теперь девушка с нетерпением ждет, когда сможет прогуляться с обновкой.
«Скорее бы теплую погоду», — заметила Анастасия. Она также поблагодарила любимого супруга за такой прекрасный подарок.
Напомним, 5 февраля Анастасия Тарасова стала мамой во второй раз. Имени ребенка супруга футболиста пока что не раскрывает. Периодически пользователи Сети критикуют стиль Тарасовой, но девушка дала понять, что мнения хейтеров ее не волнуют.
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