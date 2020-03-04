Одна за другой: Кейт Миддлтон потеряла очередную подругу при дворе

Кейт Миддлтон четко соблюдает королевский протокол, какой бы сферы ее жизни он не касался. Так, помимо внимательного отношения к гардеробу супруга принца Уильяма старается не заводить близких отношений вне монаршего двора.
Дабы предотвратить распространение информации, королевским особам запрещено тесно общаться с кем-либо, кроме родственников и приближенных Елизаветы II.
Раньше Кейт дружила с экс-моделью Роуз Ханбери, супругой маркиза Чамли, резиденция которого находится неподалеку от Кенсингтонского дворца. Однако в прошлом году в СМИ появилась информация, что Миддлтон так серьезно повздорила с подругой, что даже попросила мужа отдалить семью маркиза от двора.
Роуз была хоть и самой близкой подругой будущей королевы-консорт, но не единственной. Еще Кейт тесно общается с Отэм, супругой старшего внука Елизаветы II Питера Филлипса.
Недавно Отэм и Питер сообщили, что начали бракоразводный процесс.
Ходили слухи, что после расставания с членом королевской семьи женщина вернется в родную Канаду. Отэм эти слухи опровергла, а инсайдеры подтвердили, что она перестанет появляться при королевском дворе — а значит, и общаться с Кейт Миддлтон.
«Для Кейт новость об их разводе стала ударом. Она очень ценила общение с Отэм — членам королевской семьи крайне важно иметь человека, с которым можно вести не поверхностные разговоры и не бояться открыться», — поведала западным СМИ королевский эксперт Анджела Моллард. Специалист уточнила, что теперь Миддлтон действительно осталась без союзников, ведь раньше она еще и плотно общалась с принцем Гарри, который теперь будет в Великобритании лишь наездами.
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