Одна за другой: Кейт Миддлтон потеряла очередную подругу при дворе

Кейт Миддлтон четко соблюдает королевский протокол, какой бы сферы ее жизни он не касался. Так, помимо внимательного отношения к гардеробу супруга принца Уильяма старается не заводить близких отношений вне монаршего двора.

Дабы предотвратить распространение информации, королевским особам запрещено тесно общаться с кем-либо, кроме родственников и приближенных Елизаветы II.

Раньше Кейт дружила с экс-моделью Роуз Ханбери, супругой маркиза Чамли, резиденция которого находится неподалеку от Кенсингтонского дворца. Однако в прошлом году в СМИ появилась информация, что Миддлтон так серьезно повздорила с подругой, что даже попросила мужа отдалить семью маркиза от двора.