Одна за другой: Кейт Миддлтон потеряла очередную подругу при дворе

Из-за ряда ограничений Кейт Миддлтон сложно завязать с кем-то дружбу. Кажется, в скором времени герцогиня Кембриджская лишится еще одного важного человека из своего круга. 

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон четко соблюдает королевский протокол, какой бы сферы ее жизни он не касался. Так, помимо внимательного отношения к гардеробу супруга принца Уильяма старается не заводить близких отношений вне монаршего двора. 

Дабы предотвратить распространение информации, королевским особам запрещено тесно общаться с кем-либо, кроме родственников и приближенных Елизаветы II. 

Раньше Кейт дружила с экс-моделью Роуз Ханбери, супругой маркиза Чамли, резиденция которого находится неподалеку от Кенсингтонского дворца. Однако в прошлом году в СМИ появилась информация, что Миддлтон так серьезно повздорила с подругой, что даже попросила мужа отдалить семью маркиза от двора

Питер и Отэм Филлипс

Роуз была хоть и самой близкой подругой будущей королевы-консорт, но не единственной. Еще Кейт тесно общается с Отэм, супругой старшего внука Елизаветы II Питера Филлипса.

Недавно Отэм и Питер сообщили, что начали бракоразводный процесс

Ходили слухи, что после расставания с членом королевской семьи женщина вернется в родную Канаду. Отэм эти слухи опровергла, а инсайдеры подтвердили, что она перестанет появляться при королевском дворе — а значит, и общаться с Кейт Миддлтон.

...
Кейт Миддлтон прекратит близко общаться с Отэм Филлипс
1 из 10

«Для Кейт новость об их разводе стала ударом. Она очень ценила общение с Отэм — членам королевской семьи крайне важно иметь человека, с которым можно вести не поверхностные разговоры и не бояться открыться», — поведала западным СМИ королевский эксперт Анджела Моллард. Специалист уточнила, что теперь Миддлтон действительно осталась без союзников, ведь раньше она еще и плотно общалась с принцем Гарри, который теперь будет в Великобритании лишь наездами. 

Теги

Комментарии

2
под именем
  • Все комментарии
  • Ей не положено никаких подруг, пускай детьми занимается и лицом торгует, сама такую жизнь выбрала
  • зачем они ей? все ровно некогда

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633