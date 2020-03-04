Впрочем, как уверяет брат Кузьмина Александр, на самом деле ничего хорошего от отношений Владимира и Екатерины ждать не стоит. К тому же никакого венчания в январе не было — пара провела таинство еще несколько лет назад, но не делилась с общественностью фотографиями с события.

По рассказам мужчины, Екатерина и Светлана продолжают бороться за рокера, который легко поддается чужому влиянию. При всем этом они продолжают жить в разных корпусах одного и того же дома!

«Они дрались, кидались, царапались... Не знаю, может, Володе это было приятно. Наверное, любому мужику приятно, когда девушки дерутся за него. Случалось, из-за Володи ссорились, делили его. Раз во время выяснения отношений дорогой телефон улетел в окно», — поведал Александр Кузьмин изданию «Комсомольская правда».

Родственник знаменитости уверен, что Екатерина решила воссоединиться с музыкантом только ради денег — Светлана же по-настоящему любит его.



«Света сейчас очень страдает. Мы с ней постоянно на связи, она плачет с утра до вечера. Она не может представить себе жизни без Володи. После того, как я поддержал Свету, брат перестал со мной общаться, и наши с ним общие друзья меня заблокировали. Ну понятно, они же все боятся потерять работу. Отец Кати, кстати, тоже работает у Володи шофером. Как бы семейный подряд. А мама ее — мозг, всем руководит. И вся история, когда Катя вернулась, — это, уверен, она все устроила», — рассказывает мужчина.

