В 2018-м Владимир Кузьмин ушел от своей супруги Екатерины, которая младше него на 27 лет. Как оказалось позднее, 64-летний рокер променял жену на еще более молодую особу, яхтсменку Светлану Карпухину.
Впрочем, прошлой осенью мужчина все же вернулся к Екатерине, с которой на тот момент успел развестись.
Еще больше музыкант обрадовал поклонников, когда объявил о венчании с женой и намерении снова возобновить официальный брак.
Впрочем, как уверяет брат Кузьмина Александр, на самом деле ничего хорошего от отношений Владимира и Екатерины ждать не стоит. К тому же никакого венчания в январе не было — пара провела таинство еще несколько лет назад, но не делилась с общественностью фотографиями с события.
По рассказам мужчины, Екатерина и Светлана продолжают бороться за рокера, который легко поддается чужому влиянию. При всем этом они продолжают жить в разных корпусах одного и того же дома!
«Они дрались, кидались, царапались... Не знаю, может, Володе это было приятно. Наверное, любому мужику приятно, когда девушки дерутся за него. Случалось, из-за Володи ссорились, делили его. Раз во время выяснения отношений дорогой телефон улетел в окно», — поведал Александр Кузьмин изданию «Комсомольская правда».
Родственник знаменитости уверен, что Екатерина решила воссоединиться с музыкантом только ради денег — Светлана же по-настоящему любит его.
«Света сейчас очень страдает. Мы с ней постоянно на связи, она плачет с утра до вечера. Она не может представить себе жизни без Володи. После того, как я поддержал Свету, брат перестал со мной общаться, и наши с ним общие друзья меня заблокировали. Ну понятно, они же все боятся потерять работу. Отец Кати, кстати, тоже работает у Володи шофером. Как бы семейный подряд. А мама ее — мозг, всем руководит. И вся история, когда Катя вернулась, — это, уверен, она все устроила», — рассказывает мужчина.
В короткие сроки Екатерине удалось заинтересовать экс-супруга своей верой — по словам Александра, уже несколько лет женщина увлекается кришнаизмом и регулярно ездит в Индию. «Она его в вегетарианство привела, он чуть ли не голодает. К тому же Катя все деньги сливает собратьям по вере. Света мне рассказала, что в своей квартире Катя устроила пристанище для кришнаитов. Они там у нее живут, чуть ли не 30 человек. В квартире, которая стоит миллион долларов и которую ей отдал Владимир!» — возмущается Кузьмин.
Неизвестно, как давно Екатерина увлекается восточной религией. Возможно, ее венчание с мужем действительно произошло намного раньше всей этой истории с «любовным треугольником», а не несколько недель назад.
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