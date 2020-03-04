В 2008 году Ирина Дубцова развелась с солистом группы Plazma Романом Черницыным. Тогда их общему сыну Артему было всего два года.
Годы летят, а чужие дети растут быстро — и вот Артем уже отмечает 14-летие.
«Любимому ребенку 14. А ЧЮ на 41, слава Богу. С днем рождения! Люблю тебя до луны далекой галактики, мой маленький большой @chernitsyn_official», — подписала фото с празднования Дубцова.
Ирина смогла остаться с отцом своего ребенка в хороших отношениях после развода и не раз говорила, что Роман — один из самых близких для нее людей.
«У меня часто спрашивают, как мне удалось сохранить такие отношения с бывшим мужем. У меня нет особого рецепта. Нет стратегии поведения. Нет ответа. Просто мы люди такие. И не надо нас заново ''женить'' в комментариях. На фото — мой крутейший сын, мой лучший друг и, безусловно, родственник на всю жизнь», — подписала однажды совместное с Романом и Артемом фото Дубцова.
Естественно, Роман тоже лично поздравил отпрыска с важной датой. «Папулькин приехал поздравлять», — подписала Ирина фото своих родных мужчин и уточнила, что на «грандиозный банкет в пятницу» Артем родителей не позвал.
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