35-летняя Кэти Перри ждет первенца от жениха Орландо Блума

Певица выбрала необычный способ, чтобы объявить о своей беременности. Она показала округлившийся живот в новом клипе.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Кэти Перри, Орландо Блум

5 марта Кэти Перри выпустила новый клип под названием Never Worn White («Никогда не носила белое»). В отличие от многих задорных песен артистки эта композиция получилась лиричной. В ней певица рассуждает о том, что она готова к новой жизни с другим человеком. Многие поклонники посчитали, что речь, конечно, идет об Орландо Блуме — женихе певицы.

В самом клипе преобладают пастельные тона, и Кэти поет о своих чувствах, представая то в образе невесты в белом платье, то примеряя пышный наряд из цветов, и становится олицетворением древнеримской богини Флоры.

В финале видео Кэти поворачивается в профиль. Ее полупрозрачное платье позволяет увидеть округлившийся живот, который певица с нежностью поглаживает.

Как сообщает издание People, после премьеры клипа Перри устроила прямой эфир в Инстаграме. Она подтвердила свою беременность и заметила, что ей пришлось действительно долго держать в секрете интересное положение. Кроме того, Кэти сообщила примерную дату родов.

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Орландо Блум и Кэти Перри начали встречаться в январе 2016-го
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Радостное событие должно произойти летом. Кстати, в это же время Кэти планирует порадовать поклонников новым альбомом.

Напомним, ребенок станет первым для 35-летней Перри. Орландо Блум воспитывает 9-летнего сына Флинна, рожденного в союзе с Мирандой Керр.

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Комментарии

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  • Как хорошо, что женщины еще не перестали рожать.... Журналистам всегда есть о чем написать на сайте любой направленности ))
  • Молодцы,рада за них!
  • Классная пара!!!!
  • они мне нравятся! классно что будет ребенок!
  • Круто:)) ребенок это серьезно, я думала у них отношения на уровне баловства

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