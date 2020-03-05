35-летняя Кэти Перри ждет первенца от жениха Орландо Блума

5 марта Кэти Перри выпустила новый клип под названием Never Worn White («Никогда не носила белое»). В отличие от многих задорных песен артистки эта композиция получилась лиричной. В ней певица рассуждает о том, что она готова к новой жизни с другим человеком. Многие поклонники посчитали, что речь, конечно, идет об Орландо Блуме — женихе певицы.

В самом клипе преобладают пастельные тона, и Кэти поет о своих чувствах, представая то в образе невесты в белом платье, то примеряя пышный наряд из цветов, и становится олицетворением древнеримской богини Флоры.