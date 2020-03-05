35-летняя Кэти Перри ждет первенца от жениха Орландо Блума

5 марта Кэти Перри выпустила новый клип под названием Never Worn White («Никогда не носила белое»). В отличие от многих задорных песен артистки эта композиция получилась лиричной. В ней певица рассуждает о том, что она готова к новой жизни с другим человеком. Многие поклонники посчитали, что речь, конечно, идет об Орландо Блуме — женихе певицы.
В самом клипе преобладают пастельные тона, и Кэти поет о своих чувствах, представая то в образе невесты в белом платье, то примеряя пышный наряд из цветов, и становится олицетворением древнеримской богини Флоры.
В финале видео Кэти поворачивается в профиль. Ее полупрозрачное платье позволяет увидеть округлившийся живот, который певица с нежностью поглаживает.
Как сообщает издание People, после премьеры клипа Перри устроила прямой эфир в Инстаграме. Она подтвердила свою беременность и заметила, что ей пришлось действительно долго держать в секрете интересное положение. Кроме того, Кэти сообщила примерную дату родов.
Радостное событие должно произойти летом. Кстати, в это же время Кэти планирует порадовать поклонников новым альбомом.
Напомним, ребенок станет первым для 35-летней Перри. Орландо Блум воспитывает 9-летнего сына Флинна, рожденного в союзе с Мирандой Керр.
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