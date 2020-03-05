«Только Лея победила папин ген»: Оксана Самойлова сообщила, какого цвета глаза у малыша Давида

В конце февраля Оксана Самойлова родила долгожданного сына. Счастливая мама поделилась интересной деталью о своем наследнике.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Оксана Самойлова, Джиган

Недавно Оксана Самойлова в четвертый раз стала матерью. На свет появился мальчик, которого назвали Давидом. Супруга Джигана охотно рассказывает фолловерам о том, как протекают ее «мамские» будни и отвечает на вопросы.

Загорая возле бассейна (кстати, всего через несколько дней Оксана смело надела бикини и отправилась покорять пляж Майами!), Самойлова поделилась интересным наблюдением о наследнике.

Она не сомневается: глаза у малыша будут светлыми. Об этом Оксана говорит практически со стопроцентной уверенностью.

«У него 95% будут светлые глаза. Опять. Может, серые, голубые или зеленые. Я просто знаю, как выглядят глаза у новорожденных, когда они будут светлыми. Только Лее удалось победить папин голубоглазый ген», — сообщила Самойлова.

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И действительно, лишь озорная Лея, которую родители прозвали Бурерожденной, унаследовала мамин взгляд. Многие теперь ждут, когда бизнесвумен покажет новые снимки малыша Давида, чтобы убедиться в ее предположении.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган долгое время мечтали о сыне. Узнав, что его супруга ждет мальчика, рэпер не смог сдержать своих эмоций.

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Комментарии

3
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  • У этой семейки годовой абонемент на Вуман?
  • Господи, Оксана, спасибо тебе за эту информацию! Я не могла есть и спать, все думала, какого цвета глаза у твоего ребенка!
  • У нее голос и внешность особенно губища как у какого то трансгендера.... Если б уменьшить верхнюю губу было б чуть лучше

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