Недавно Оксана Самойлова в четвертый раз стала матерью. На свет появился мальчик, которого назвали Давидом. Супруга Джигана охотно рассказывает фолловерам о том, как протекают ее «мамские» будни и отвечает на вопросы.
Загорая возле бассейна (кстати, всего через несколько дней Оксана смело надела бикини и отправилась покорять пляж Майами!), Самойлова поделилась интересным наблюдением о наследнике.
Она не сомневается: глаза у малыша будут светлыми. Об этом Оксана говорит практически со стопроцентной уверенностью.
«У него 95% будут светлые глаза. Опять. Может, серые, голубые или зеленые. Я просто знаю, как выглядят глаза у новорожденных, когда они будут светлыми. Только Лее удалось победить папин голубоглазый ген», — сообщила Самойлова.
И действительно, лишь озорная Лея, которую родители прозвали Бурерожденной, унаследовала мамин взгляд. Многие теперь ждут, когда бизнесвумен покажет новые снимки малыша Давида, чтобы убедиться в ее предположении.
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган долгое время мечтали о сыне. Узнав, что его супруга ждет мальчика, рэпер не смог сдержать своих эмоций.
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