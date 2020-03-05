Недавно Оксана Самойлова в четвертый раз стала матерью. На свет появился мальчик, которого назвали Давидом. Супруга Джигана охотно рассказывает фолловерам о том, как протекают ее «мамские» будни и отвечает на вопросы.



Загорая возле бассейна (кстати, всего через несколько дней Оксана смело надела бикини и отправилась покорять пляж Майами!), Самойлова поделилась интересным наблюдением о наследнике.

Она не сомневается: глаза у малыша будут светлыми. Об этом Оксана говорит практически со стопроцентной уверенностью.