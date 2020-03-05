«Женись, делай маму сиротой»: Оксана Фандера отреагировала на свадьбу сына

Судя по всему, отношения Ивана Янковского и его возлюбленной Веры Панфиловой вышли на новый уровень.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Иван Янковский

Иван Янковский и Вера Панфилова вместе уже несколько лет, но возлюбленные стараются особо не афишировать свои отношения. Пара не выкладывает совместные фотографии, редко вместе выходит в свет и не рассказывает журналистам о том, как они друг друга обожают — счастье любит тишину!

Иван Янковский и Вера Панфилова

Впрочем, иногда возлюбленные все же делают исключения. Так, в недавнем интервью 7Дней.ru Иван признался, что мечтает о детях, причем хочет и дочку, и сына.

Видимо, Янковский серьезно настроен воплотить мечту о семье в жизнь. 5 марта Оксана Фандера заинтриговала подписчиков новым постом в Инстаграме. «Иди, женись, делай маму сиротой!» — процитировала знаменитость известную одесскую шутку. Так Оксана подписала совместный снимок с Иваном.

Подписчики заметили, что на фото мама с сыном удивительно похожи: «Какие вы солнечные, красивые двойники», «Как вы тут поразительно похожи», «Улыбки одинаковые».

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Оксана Фандера спровоцировала слухи о свадьбе сына
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Ни Иван, ни Вера еще не прокомментировали двусмысленную публикацию 52-летней актрисы, однако продолжительные романтические отношения пары и высказывания Янковского о детях все же навевают мысли о скорой помолвке.

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Комментарии

1
под именем
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  • Дувушка очень похожа на его Фандеру, ну не такая харизматичная только, общие черты

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