Впрочем, иногда возлюбленные все же делают исключения. Так, в недавнем интервью 7Дней.ru Иван признался, что мечтает о детях, причем хочет и дочку, и сына.

Видимо, Янковский серьезно настроен воплотить мечту о семье в жизнь. 5 марта Оксана Фандера заинтриговала подписчиков новым постом в Инстаграме. «Иди, женись, делай маму сиротой!» — процитировала знаменитость известную одесскую шутку. Так Оксана подписала совместный снимок с Иваном.