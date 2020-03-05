Иван Янковский и Вера Панфилова вместе уже несколько лет, но возлюбленные стараются особо не афишировать свои отношения. Пара не выкладывает совместные фотографии, редко вместе выходит в свет и не рассказывает журналистам о том, как они друг друга обожают — счастье любит тишину!
Впрочем, иногда возлюбленные все же делают исключения. Так, в недавнем интервью 7Дней.ru Иван признался, что мечтает о детях, причем хочет и дочку, и сына.
Видимо, Янковский серьезно настроен воплотить мечту о семье в жизнь. 5 марта Оксана Фандера заинтриговала подписчиков новым постом в Инстаграме. «Иди, женись, делай маму сиротой!» — процитировала знаменитость известную одесскую шутку. Так Оксана подписала совместный снимок с Иваном.
Подписчики заметили, что на фото мама с сыном удивительно похожи: «Какие вы солнечные, красивые двойники», «Как вы тут поразительно похожи», «Улыбки одинаковые».
Ни Иван, ни Вера еще не прокомментировали двусмысленную публикацию 52-летней актрисы, однако продолжительные романтические отношения пары и высказывания Янковского о детях все же навевают мысли о скорой помолвке.
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