В центре Москвы на Яузской набережной вечером 4 марта было очень жарко — количество звезд и светских персон на квадратный метр зашкаливало. Все дело в том, что в особняке Troyka Multispace прошла крутая вечеринка, посвященная коллаборации бренда The Macallan и Института цвета Pantone.
Гостям вечера предложили не просто потанцевать под сеты Dj Pozdnyakov и группы Tesla Boy, но и приготовить свой собственный виски.
На мероприятии была замечена Инга Меладзе, 29-летняя дочь Валерия Меладзе, которая в прошлом году развелась с супругом, англичанином Нори Вергизом. Девушка проводила время в компании Дениса Давыдова.
Группа MBand появилась в особняке в полном составе. И если Анатолий Цой не поразил воображение своим внешним видом, то Никита Киоссе и Артем Пиндюра удивили — парни не только возмужали, но и слегка обросли.
На мероприятии также присутствовали Алена Долецкая, Кирилл Серебренников, Илья Бачурин, Александр Сирадекиан, Константин и Ольга Андрикопулос, Александр Горчилин, Игорь Лантратов и Вероника Истомина, Маша Цигаль, Микаэл Арамян, Василий Аккерман и другие звезды.
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