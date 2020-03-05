Разведенная дочь Валерия Меладзе, обросшие парни из MBand и другие модники на вечеринке в Москве

4 марта в особнякеTroyka Multispace прошла вечеринка, устроенная алкогольным брендом совместно с институтом цвета Pantone. 

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Игорь Бачурин

В центре Москвы на Яузской набережной вечером 4 марта было очень жарко — количество звезд и светских персон на квадратный метр зашкаливало. Все дело в том, что в особняке Troyka Multispace прошла крутая вечеринка, посвященная коллаборации бренда The Macallan и Института цвета Pantone.

Гостям вечера предложили не просто потанцевать под сеты Dj Pozdnyakov и группы Tesla Boy, но и приготовить свой собственный виски.

Денис Давыдов и Инга Меладзе

На мероприятии была замечена Инга Меладзе, 29-летняя дочь Валерия Меладзе, которая в прошлом году развелась с супругом, англичанином Нори Вергизом. Девушка проводила время в компании Дениса Давыдова.

MBand

Группа MBand появилась в особняке в полном составе. И если Анатолий Цой не поразил воображение своим внешним видом, то Никита Киоссе и Артем Пиндюра удивили — парни не только возмужали, но и слегка обросли.

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Александр Сирадекиан
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На мероприятии также присутствовали Алена Долецкая, Кирилл Серебренников, Илья Бачурин, Александр Сирадекиан, Константин и Ольга Андрикопулос, Александр Горчилин, Игорь Лантратов и Вероника Истомина, Маша Цигаль, Микаэл Арамян, Василий Аккерман и другие звезды.

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