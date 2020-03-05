В центре Москвы на Яузской набережной вечером 4 марта было очень жарко — количество звезд и светских персон на квадратный метр зашкаливало. Все дело в том, что в особняке Troyka Multispace прошла крутая вечеринка, посвященная коллаборации бренда The Macallan и Института цвета Pantone.

Гостям вечера предложили не просто потанцевать под сеты Dj Pozdnyakov и группы Tesla Boy, но и приготовить свой собственный виски.