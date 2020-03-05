5 февраля Анастасия Тарасова стала мамой во второй раз. Молодая женщина родила супругу Дмитрию дочь, которая стала его третьим ребенком. Напомним, Тарасов воспитывает еще одну дочь от первого брака Ангелину.
Все это время счастливые родители скрывали, как назвали ребенка.
Интернет-пользователи засыпали знаменитостей вопросами о том, почему они не могут объявить имя ребенка. Одни считали, что супруги никак не могут определиться с этим важным вопросом. Другие были уверены, что причина кроется в серьезной травме Тарасова — якобы из-за этого ни он, ни его жена не имеют возможности съездить в ЗАГС и забрать свидетельство о рождении малышки.
5 марта, спустя месяц после появления девочки, звезды наконец раскрыли ее имя.
«Знакомьтесь — Ева Дмитриевна. Спасибо, любимая жена, я очень счастлив и ты знаешь, как я от этого кайфую. Будьте все у меня здоровы и счастливы, я вас люблю», — написал Тарасов в своем микроблоге.
Фолловерам пришлось по душе имя девочки. «Мила и Ева — прекрасное сочетание!», «Теперь вам бы на Адама еще решиться», — шутят подписчики.
Не обошелся важный повод и без комментариев хейтеров — кто-то из них вспомнил, что у одной из собак экс-супруги Тарасова Ольги Бузовой как раз кличка... Ева! «По бывшим питомцам заскучали?» — ехидно написал один из интернет-пользователей.
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