Спустя месяц после рождения дочери Дмитрий и Анастасия Тарасовы назвали ее имя

Долгое время поклонники гадали, как Тарасовы назвали дочь, которая появилась на свет еще в начале февраля. Наконец звездные родители раскрыли имя малышки. 

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов
Анастасия и Дмитрий Тарасовы с младшей дочерью

5 февраля Анастасия Тарасова стала мамой во второй раз. Молодая женщина родила супругу Дмитрию дочь, которая стала его третьим ребенком. Напомним, Тарасов воспитывает еще одну дочь от первого брака Ангелину. 

Все это время счастливые родители скрывали, как назвали ребенка. 

Интернет-пользователи засыпали знаменитостей вопросами о том, почему они не могут объявить имя ребенка. Одни считали, что супруги никак не могут определиться с этим важным вопросом. Другие были уверены, что причина кроется в серьезной травме Тарасова — якобы из-за этого ни он, ни его жена не имеют возможности съездить в ЗАГС и забрать свидетельство о рождении малышки. 

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

5 марта, спустя месяц после появления девочки, звезды наконец раскрыли ее имя. 

«Знакомьтесь — Ева Дмитриевна. Спасибо, любимая жена, я очень счастлив и ты знаешь, как я от этого кайфую. Будьте все у меня здоровы и счастливы, я вас люблю», — написал Тарасов в своем микроблоге. 

Фолловерам пришлось по душе имя девочки. «Мила и Ева — прекрасное сочетание!», «Теперь вам бы на Адама еще решиться», — шутят подписчики. 

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Дмитрий и Анастасия Тарасовы озвучили имя маленькой дочери
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Не обошелся важный повод и без комментариев хейтеров — кто-то из них вспомнил, что у одной из собак экс-супруги Тарасова Ольги Бузовой как раз кличка... Ева! «По бывшим питомцам заскучали?» — ехидно написал один из интернет-пользователей. 

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Комментарии

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  • Свидетельство о рождении сегодня только оформили? Завтра суд по алиментам. Не будь суда, так и была бы безымяной
  • Тарасов просто привык к этому имени. Пять лет возле его ног гавкала собака Ева. Он скучал по этому имени и так назвал одну из дочерей. Ностальжи.
  • Назвать ребенка в честь собаки бывшей жены это сильно. Молодец Дима.
  • Какой у нас глупый народ
  • Собаку Бузовой назвал Тарасов. Сам купил, сам назвал Евой. Вторую собаку назвал Челси. Видимо четвертая дочь Тарасовых будет называться Челси.
  • У нас в классе три Евы. Хорошее имя, короткое и легкое, приятно на слух и вызывает только положительные эмоции.
  • Это такая месть Насте за Алешеньку, назвать ребенка, как собаку бывшей жены?
  • В честь собаки Бузовой.
  • «И что же происходит?! Собака думает, что зовут жену, и не двигается с места, а жена думает, что зовут собаку и тоже не двигается с места! Шульцу это надоело и он решил назвать собаку Гектором...» (c)навеяло)) а по существу темы-я ни разу не встречала собаку с именем Ева(((
  • Самое смешное, что никто не знает по факту, как звали собак Бузовой.... одна подохла уже вроде

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