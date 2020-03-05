5 февраля Анастасия Тарасова стала мамой во второй раз. Молодая женщина родила супругу Дмитрию дочь, которая стала его третьим ребенком. Напомним, Тарасов воспитывает еще одну дочь от первого брака Ангелину.

Все это время счастливые родители скрывали, как назвали ребенка.

Интернет-пользователи засыпали знаменитостей вопросами о том, почему они не могут объявить имя ребенка. Одни считали, что супруги никак не могут определиться с этим важным вопросом. Другие были уверены, что причина кроется в серьезной травме Тарасова — якобы из-за этого ни он, ни его жена не имеют возможности съездить в ЗАГС и забрать свидетельство о рождении малышки.