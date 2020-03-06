Буквально на днях стало известно, что Кэти Перри ждет ребенка от 43-летнего Орландо Блума. Актер и певица собирались вскоре официально связать себя узами брака. 14 февраля 2019-го Орландо и Кэти объявили о помолвке и уже отметили ее первую годовщину, так что поклонники были уверены: свадьба не за горами.

Правда, на днях инсайдер сообщил изданию People, что звездам придется забыть о скором торжестве. Как жаль, ведь все было уже спланировано.

«Все было готово для свадьбы в Японии на 150 гостей. Кэти очень хотела пойти к алтарю беременной. Они оба были в таком восторге, что наконец-то обсудили все детали свадьбы, но им пришлось отложить ее из-за коронавируса», — поведал источник.

Напомним, 5 марта Кэти Перри сообщила в музыкальном видеоклипе Never Worn White, что беременна, продемонстрировав округлившийся живот. Певица призналась, что давно мечтала о пополнении в семье.