Беременная Кэти Перри отложила свою свадьбу в Японии из-за коронавируса

35-летняя певица собиралась узаконить отношения с Орландо Блумом в Стране восходящего солнца, но с планами пришлось повременить.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

Кэти Перри, Орландо Блум

Буквально на днях стало известно, что Кэти Перри ждет ребенка от 43-летнего Орландо Блума. Актер и певица собирались вскоре официально связать себя узами брака. 14 февраля 2019-го Орландо и Кэти объявили о помолвке и уже отметили ее первую годовщину, так что поклонники были уверены: свадьба не за горами.

Правда, на днях инсайдер сообщил изданию People, что звездам придется забыть о скором торжестве. Как жаль, ведь все было уже спланировано.

«Все было готово для свадьбы в Японии на 150 гостей. Кэти очень хотела пойти к алтарю беременной. Они оба были в таком восторге, что наконец-то обсудили все детали свадьбы, но им пришлось отложить ее из-за коронавируса», — поведал источник.

Напомним, 5 марта Кэти Перри сообщила в музыкальном видеоклипе Never Worn White, что беременна, продемонстрировав округлившийся живот. Певица призналась, что давно мечтала о пополнении в семье. 

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Добавим, что для Кэти ребенок станет первым, а Орландо Блум уже воспитывает старшего сына Флинна, рожденного в союзе с моделью Мирандой Керр.

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