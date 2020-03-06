Экс-возлюбленная Александра Головина, родившая ему дочь, подала в суд на актера

Светлане Белогуровой удалось доказать отцовство и добиться выплаты алиментов, однако девушка решила пойти дальше.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

Между Александром Головиным и Светланой Белогуровой разгорелся служебный роман. Возлюбленные расстались, когда Светлана была беременна. Поначалу актер отказывался признать дочь, однако мать ребенка доказала родство, и в ноябре 2019 года суд обязал Александра платить алименты в размере 22 тысяч рублей в месяц.

Спустя полгода экс-возлюбленная актера сообщила, что не намерена останавливаться на достигнутом. Белогурова снова подала в суд на Головина, чтобы вернуть 200 тысяч рублей, которые, по ее словам, потратила на юристов во время предыдущего судебного разбирательства.

Юрист Александра заявил, что считает требования матери внебрачного ребенка актера неразумными: «Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле. Поэтому мы считаем, что требования Белогуровой являются явно завышенными и необоснованными».

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Светлана Белогурова снова подала в суд на Александра Головина
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Головин старается не комментировать ситуацию с внебрачной дочерью и практически не открывает подробностей своей личной жизни. Актер пока никак не отреагировал на решение бывшей возлюбленной.

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