Между Александром Головиным и Светланой Белогуровой разгорелся служебный роман. Возлюбленные расстались, когда Светлана была беременна. Поначалу актер отказывался признать дочь, однако мать ребенка доказала родство, и в ноябре 2019 года суд обязал Александра платить алименты в размере 22 тысяч рублей в месяц.

Спустя полгода экс-возлюбленная актера сообщила, что не намерена останавливаться на достигнутом. Белогурова снова подала в суд на Головина, чтобы вернуть 200 тысяч рублей, которые, по ее словам, потратила на юристов во время предыдущего судебного разбирательства.