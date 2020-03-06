5 марта британская пресса обнародовала решение Высокого суда Лондона по делу шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума и его жены принцессы Хайи. Сбежавшая из Дубая монаршая особа заявляла, что ее супруг применял по отношению к ней психологическое насилие.

Суд принял сторону Хайи и признал подлинность ее заявлений. Экс-супруг женщины обратился к суду с просьбой не предавать эту информацию огласке, но ему отказали — шейх ОАЭ «не был полностью» честен, а решение отвечает общественным интересам.