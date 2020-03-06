Британский суд признал эмира Дубая виновным в похищении своих дочерей и эмоциональном насилии

Принцесса Хайя официально признана потерпевшей, а ее экс-супруг Мохаммед — психологическим насильником.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

5 марта британская пресса обнародовала решение Высокого суда Лондона по делу шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума и его жены принцессы Хайи. Сбежавшая из Дубая монаршая особа заявляла, что ее супруг применял по отношению к ней  психологическое насилие.

Суд принял сторону Хайи и признал подлинность ее заявлений. Экс-супруг женщины обратился к суду с просьбой не предавать эту информацию огласке, но ему отказали — шейх ОАЭ «не был полностью» честен, а решение отвечает общественным интересам. 

Мохаммед же ожидаемо не согласен. Мужчина считает, что факты, которые были приняты во внимание, изложены однобоко.

В заявлении, выпущенном после публикации решений суда, мужчина отметил: «Как глава правительства, я не мог участвовать в процессе установления фактов в суде. Это привело к выпуску заключения ''об установлении фактов'', в котором история неизбежно излагается лишь с одной стороны».

Принцесса Латифа

Шейха ОАЭ также признали виновным в организации похищения двух своих дочерей, Латифы и Шамсы. 

Напомним, принцесса Шамса сбежала из поместья в Англии в далеком 2000 году. Ее поймали и принудительно привезли в Дубай, где она находится в заключении и по сей день. 

Принцесса Шамса

Печальная история Шамсы не остановила от двух попыток побега ее сестру Латифу. В 2002 году, после первой попытки, отец вернул беглянку на родину — тогда она провела в заточении три года.

В 2018-м девушка снова попыталась сбежать, но и тут ее постигла неудача. Латифу вернули домой, поймав ее у берегов Индийского океана. Сейчас она находится под домашним арестом.

...
Принцесса Хайя сделала невозможное
1 из 8

Принцесса Хайя, экс-супруга Мохаммеда, сбежала из Дубая филигранно — она прихватила с собой очень круглую сумму в 40 млн долларов, двоих детей и обосновалась в Великобритании, где и начала бракоразводный процесс.

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633