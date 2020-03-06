5 марта британская пресса обнародовала решение Высокого суда Лондона по делу шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума и его жены принцессы Хайи. Сбежавшая из Дубая монаршая особа заявляла, что ее супруг применял по отношению к ней психологическое насилие.
Суд принял сторону Хайи и признал подлинность ее заявлений. Экс-супруг женщины обратился к суду с просьбой не предавать эту информацию огласке, но ему отказали — шейх ОАЭ «не был полностью» честен, а решение отвечает общественным интересам.
Мохаммед же ожидаемо не согласен. Мужчина считает, что факты, которые были приняты во внимание, изложены однобоко.
В заявлении, выпущенном после публикации решений суда, мужчина отметил: «Как глава правительства, я не мог участвовать в процессе установления фактов в суде. Это привело к выпуску заключения ''об установлении фактов'', в котором история неизбежно излагается лишь с одной стороны».
Шейха ОАЭ также признали виновным в организации похищения двух своих дочерей, Латифы и Шамсы.
Напомним, принцесса Шамса сбежала из поместья в Англии в далеком 2000 году. Ее поймали и принудительно привезли в Дубай, где она находится в заключении и по сей день.
Печальная история Шамсы не остановила от двух попыток побега ее сестру Латифу. В 2002 году, после первой попытки, отец вернул беглянку на родину — тогда она провела в заточении три года.
В 2018-м девушка снова попыталась сбежать, но и тут ее постигла неудача. Латифу вернули домой, поймав ее у берегов Индийского океана. Сейчас она находится под домашним арестом.
Принцесса Хайя, экс-супруга Мохаммеда, сбежала из Дубая филигранно — она прихватила с собой очень круглую сумму в 40 млн долларов, двоих детей и обосновалась в Великобритании, где и начала бракоразводный процесс.
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