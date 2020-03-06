66-летняя Елена Проклова похвасталась ровным загаром и стройной фигурой в купальнике

Новые фото 66-летней актрисы доказывают, что возраст — это всего лишь цифры.

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

Советская и российская актриса продемонстрировала подтянутую фигуру. Елена выложила две фотографии в фантазийных купальниках. Поклонники не могли сдержать восхищенных возгласов, когда увидели ее длинные ровные ноги и очерченную талию.

Публикацию Проклова посвятила купальникам с солнцезащитным эффектом. Артистка утверждает, что в них кожа защищена от ультрафиолета, ровно загорает, быстро сохнет и на ней не остаются полосы. При всей уникальности ткани пляжной одежды поклонники восхищались не ей, а позирующей даме.

«Обалдеть фигура», «Класс! Красивая, прям девочка», «Выглядите супер, здорово», «Вы красотка, такая фигура, такое тело, это большой труд. Вы шикарная, не у каждой молодой столь красивые ноги», — отозвались подписчики.

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Елена Проклова показала, как выглядит в купальнике
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Впрочем, нашлись и те, кому снимки звезды показались чересчур откровенными — фолловеры заметили, что к 70-ти годам стоит подумать о душе. Однако поклонники быстро заставили хейтеров замолчать одним простым предложением: «А вы попробуйте так выглядеть в ее возрасте, после этого поговорим».

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Комментарии

1
под именем
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  • А вы попробуйте так отфотошопить,вы будете выглядеть отлично.Ноги как будто в колготах.Ну чему завидовать,чем восхищаться?Мне это непонятно.

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