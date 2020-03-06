Советская и российская актриса продемонстрировала подтянутую фигуру. Елена выложила две фотографии в фантазийных купальниках. Поклонники не могли сдержать восхищенных возгласов, когда увидели ее длинные ровные ноги и очерченную талию.
Публикацию Проклова посвятила купальникам с солнцезащитным эффектом. Артистка утверждает, что в них кожа защищена от ультрафиолета, ровно загорает, быстро сохнет и на ней не остаются полосы. При всей уникальности ткани пляжной одежды поклонники восхищались не ей, а позирующей даме.
«Обалдеть фигура», «Класс! Красивая, прям девочка», «Выглядите супер, здорово», «Вы красотка, такая фигура, такое тело, это большой труд. Вы шикарная, не у каждой молодой столь красивые ноги», — отозвались подписчики.
Впрочем, нашлись и те, кому снимки звезды показались чересчур откровенными — фолловеры заметили, что к 70-ти годам стоит подумать о душе. Однако поклонники быстро заставили хейтеров замолчать одним простым предложением: «А вы попробуйте так выглядеть в ее возрасте, после этого поговорим».
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