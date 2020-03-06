Советская и российская актриса продемонстрировала подтянутую фигуру. Елена выложила две фотографии в фантазийных купальниках. Поклонники не могли сдержать восхищенных возгласов, когда увидели ее длинные ровные ноги и очерченную талию.

Публикацию Проклова посвятила купальникам с солнцезащитным эффектом. Артистка утверждает, что в них кожа защищена от ультрафиолета, ровно загорает, быстро сохнет и на ней не остаются полосы. При всей уникальности ткани пляжной одежды поклонники восхищались не ей, а позирующей даме.