После новости о разводе Константин Ивлев выложил фото с разлучницей и обратился к поклонникам

Константин Ивлев впервые прокомментировал скандал, связанный с изменой супруги и угрозами отобрать у нее дочь.

Константин и Мария Ивлевы

4 марта в СМИ появилась информация, что жена известного шеф-повара застукала его с любовницей и решила подавать на развод. Мария рассказала журналистам, что уже обратилась к адвокатам, чтобы составить иск на алименты, но изменщик грозится забрать дочь Машу.

Два дня Ивлев и его молодая избранница хранили молчание, однако 6 марта оба опубликовали одинаковые совместные фото с одним и тем же текстом.

«Друзья мои, мы с Лерой Куденковой хотим вам сказать: никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой! Не ведитесь на хайп и желтую прессу! Всем Мира и Любви!» — заявил Константин.

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Подписчики шеф-повара посчитали, что таким образом шеф-повар открыто признался в измене и уходе из семьи. Фолловеры осудили решение Ивлева: «Эх Костя, Костя... Разочаровался в тебе. Семья — это самое важное в жизни!», «Вот так живешь с мужем десятки лет, а потом в один момент раз — и за бортом», «Променял свою семью, на пустышку», «Была о вас лучшего мнения. Это фото типа ''как мы счастливы'' делает жене еще больнее».