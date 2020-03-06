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После новости о разводе Константин Ивлев выложил фото с разлучницей и обратился к поклонникам

Константин Ивлев впервые прокомментировал скандал, связанный с изменой супруги и угрозами отобрать у нее дочь.
Константин и Мария Ивлевы
Константин и Мария Ивлевы

4 марта в СМИ появилась информация, что жена известного шеф-повара застукала его с любовницей и решила подавать на развод. Мария рассказала журналистам, что уже обратилась к адвокатам, чтобы составить иск на алименты, но изменщик грозится забрать дочь Машу.

Два дня Ивлев и его молодая избранница хранили молчание, однако 6 марта оба опубликовали одинаковые совместные фото с одним и тем же текстом.

«Друзья мои, мы с Лерой Куденковой хотим вам сказать: никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой! Не ведитесь на хайп и желтую прессу! Всем Мира и Любви!» — заявил Константин.

Подписчики шеф-повара посчитали, что таким образом шеф-повар открыто признался в измене и уходе из семьи. Фолловеры осудили решение Ивлева: «Эх Костя, Костя... Разочаровался в тебе. Семья — это самое важное в жизни!», «Вот так живешь с мужем десятки лет, а потом в один момент раз — и за бортом», «Променял свою семью, на пустышку», «Была о вас лучшего мнения. Это фото типа ''как мы счастливы'' делает жене еще больнее».

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06 марта 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @ivlevchef, @lera_kudenkova/Instagram

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ещё один дуралей,который пожертвовал семьёй ради «любви» молодухи.От него реально не ожидала подобной глупости.

  • Странные люди все таки. Берут себе в кумиры каких то шнуров или таких вот брыганов поваров а потом удивляются как Те с людьми поступают. По манере общения же ясно кто какой.

  • Учитывая, что большинство зрительской аудитории кулинарных шоу составляют женщины, - не думаю, чтобы после случившегося у него осталось много поклонников.

  • Папик с дочуркой опять, Но наверно для россиянок и такие как этот с Цекало желаемы

  • "измена супругИ" - когда изменяла супруга."измена супругЕ" - когда изменяли ей. Вы этого не знали, да?

  • ахахаха, тут за такими глупостями не следят))))

  • И еще фото такое удачное выбрали..сразу видно, что она его полюбила за стать молодецкую.

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[quote="Гость" message_id=5077915]Что значит неухоженная? То, что на ней нет косметики тонны как на вас? Так она красивая и без всей этой мишуры. . У неё красивые большие выразительные глаза, которые не требуют наращивания ресниц. Красивая кожа без прыщей и морщин.
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