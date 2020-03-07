Надежде было очень больно говорить вспоминать о прошлом, и певица не могла сдержать слез. В 1974 году, когда Бабкина была беременна, она застала своего супруга, барабанщика ВИА «Красные маки» Владимира Заседателева, с другой женщиной. Произошло это, когда после предновогодней вечеринки у пары осталась ночевать одна из знакомых.

«Я понимала, что у меня большой живот, на тахте повернуться было нельзя. И я приняла решение поставить раскладушку рядом. Не могла спать, ворочалась, ребенок бился. В какой-то момент вижу: мой муж и та девушка совокупляются. Я открыла одеяло и увидела эту картину маслом. Стремглав выскочила из комнаты, встала у окна и подумала: “Сейчас я открою окно и вот так вот пойду”», — рассказала певица.

Затем она почувствовала, как шевелится ребенок. «Я живот обняла, сказала себе: “Стоять, Надя”!», — вспомнила Бабкина. Она не знала, что же ей делать и кому рассказать о случившемся. Будущую звезду привели в чувство толчки маленького, которого она носила. Вскоре на лестничную клетку выскочил супруг. Он выгнал случайную любовницу. Надежда призналась, что испытала невероятный стресс в ту злополучную ночь. Она благодарна своему сыну Даниле, ведь певица могла принять роковое решение, если бы не зов еще не рожденного ребенка.