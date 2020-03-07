7 марта Надежда Бабкина поведала о своей жизни в программе «Секрет на миллион». Она была готова ответить даже на финальный вопрос и, в отличие от многих звездных гостей Леры Кудрявцевой, не стала сжигать заветный конверт. Бабкина долгое время скрывала печальный факт биографии, но решила, что больше молчать не желает.
Надежде было очень больно говорить вспоминать о прошлом, и певица не могла сдержать слез. В 1974 году, когда Бабкина была беременна, она застала своего супруга, барабанщика ВИА «Красные маки» Владимира Заседателева, с другой женщиной. Произошло это, когда после предновогодней вечеринки у пары осталась ночевать одна из знакомых.
«Я понимала, что у меня большой живот, на тахте повернуться было нельзя. И я приняла решение поставить раскладушку рядом. Не могла спать, ворочалась, ребенок бился. В какой-то момент вижу: мой муж и та девушка совокупляются. Я открыла одеяло и увидела эту картину маслом. Стремглав выскочила из комнаты, встала у окна и подумала: “Сейчас я открою окно и вот так вот пойду”», — рассказала певица.
Затем она почувствовала, как шевелится ребенок. «Я живот обняла, сказала себе: “Стоять, Надя”!», — вспомнила Бабкина. Она не знала, что же ей делать и кому рассказать о случившемся. Будущую звезду привели в чувство толчки маленького, которого она носила. Вскоре на лестничную клетку выскочил супруг. Он выгнал случайную любовницу. Надежда призналась, что испытала невероятный стресс в ту злополучную ночь. Она благодарна своему сыну Даниле, ведь певица могла принять роковое решение, если бы не зов еще не рожденного ребенка.
Родителям о произошедшем певица так и не рассказала. От родственников она также скрывала эту ситуацию и лишь сейчас заговорила о ней. После этого случая Бабкина и Заседателев, по слова артистки, «жили, как соседи». Впоследствии она жалела, что сразу не ушла от неверного супруга и не вернулась в общежитие, где все к ней относились с теплотой и участием.
Сам Заседателев говорил, что на него «что-то нашло», и он не мог себя контролировать. Бабкина считает: все это лишь пустые слова.
Когда певица рассталась с мужем после 17 лет совместной жизни, все в ее жизни пошло иначе. «Нельзя терпеть унижения никогда. Я это пережила, я стала Надеждой Бабкиной», — резюмировала артистка. Сейчас она счастлива в отношениях с 39-летним Евгением Гором.
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