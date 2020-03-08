«Ты спасла мою жизнь»: после скандального пьяного эфира в Инстаграме Джиган признался Оксане Самойловой в любви

Спустя 2 дня после возмутительного видео Джиган снова играет в идеальную Инстаграм-семью. 8 марта рэпер посвятил супруге трогательное послание.

8 марта 2020 · Текст: · Фото:

На днях Джиган решил провести прямой эфир в Инстаграме. Рэпер вел трансляцию в нетрезвом состоянии, прогуливаясь по пирсу. Супруг Оксаны Самойловой делился впечатлениями от рождения сына, и в какой-то момент начал читать рэп.

Джиган импровизированно рифмовал нецензурные слова, подстраиваясь под бит играющей на фоне песни. И все бы ничего, но многодетный отец читал матерные строчки своего «фристайла» при маленьких дочках.

На кадрах видео навстречу папе шла 5-летняя Лея, и рэпер, вместо того чтобы остановить поток зарифмованной брани, только поинтересовался, нравится ли ей такая песня.

Стоит ли говорить, что, увидев эфир, поклонники были в шоке. В соцсетях пара выглядит невероятно счастливыми родителями четверых детей, а в реальности выпивший отец читает дочкам матерные строки...

Впрочем, Джиган почти сразу удалил скандальный ролик из Инстаграма, а спустя два дня продолжил поддерживать имидж образцового семьянина. «Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно, навечно! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир!» — обратился рэпер к Оксане Самойловой.

Это не помогло: супруга рэпера опубликовала неоднозначную инстаграм-историю — «Я просто не хочу просыпаться в этот мир». Да уж, не слишком оптимистично! 

...
Джиган поставил под сомнение идеальность своей большой семьи
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Многие поклонники передали Оксане поздравления с 8 марта, но нашлись и те, кто откровенно высмеял Джигана за попытку загладить свою вину таким инфантильным способом.

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Комментарии

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  • Чот на еврея он бритый и не похож совсем, типично украинский фейс, в лучших традициях, так сказать )))
  • Посмотрела видос с бритыми бровями, уржалась... Напоминает в фильме Кустурицы Черная кошка, белый кот мелкого местного мафиози, который все слушал музон про пит-буль-терьера, сидя в ванной и девки ему подпевали )
  • Это что Джигану на радостях так крышу снесло?( Капец. Джиган, остановись
  • А сколько ещё новых сострадающих подписчиц появится."страдалица" с четырьмя детьми.Глядишь и Бузову догонит)
  • Она так написала, я прямо испугалась , думала что- то страшное произошло.. У нее новорожденный на руках, а она такие вещи пишет- просыпаться она не хочет... из- за поведения мужика что- ли просыпаться не хотеть?
  • "Рэпер Гуф ответил на обвинения в употреблении наркотических веществ и критику со стороны своего коллеги Джигана. Ранее Джиган, используя нецензурную брань, раскритиковал коллегу из-за употребления наркотиков: «Гуф наркоман, сторчался, петушара»... Гуф решил ответить, опубликовав видео в своем микроблоге, где отмечает, что со стороны Джигана низко выдвигать подобные заявления, а потом подходить к нему в стрип-клубе и просить те же самые запрещенные вещества." Примечательно, что жена Джигана Оксана поведение мужа не комментирует, как и слухи о том, что его действительно часто замечают в ночных клубах с другими девушками." Новости онлайн: http://runews24.ru/
  • Да и так уже было давно понятно, что вся эта ванильная ваниль в оксанином инстаграме только показуха... А так-то про Джигана в сети полно компромата
  • Что случилось у них ? Расскажите подробно
  • Жутььььь
  • вот смешно, кто верит в эту семью. зачем делать вид что все хорошо когда потом такое. По видео мне понятно, лечить его надо, побыстрее.хорошая детоксикация не помешает.

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