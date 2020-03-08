На днях Джиган решил провести прямой эфир в Инстаграме. Рэпер вел трансляцию в нетрезвом состоянии, прогуливаясь по пирсу. Супруг Оксаны Самойловой делился впечатлениями от рождения сына, и в какой-то момент начал читать рэп.
Джиган импровизированно рифмовал нецензурные слова, подстраиваясь под бит играющей на фоне песни. И все бы ничего, но многодетный отец читал матерные строчки своего «фристайла» при маленьких дочках.
На кадрах видео навстречу папе шла 5-летняя Лея, и рэпер, вместо того чтобы остановить поток зарифмованной брани, только поинтересовался, нравится ли ей такая песня.
Стоит ли говорить, что, увидев эфир, поклонники были в шоке. В соцсетях пара выглядит невероятно счастливыми родителями четверых детей, а в реальности выпивший отец читает дочкам матерные строки...
Впрочем, Джиган почти сразу удалил скандальный ролик из Инстаграма, а спустя два дня продолжил поддерживать имидж образцового семьянина. «Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно, навечно! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир!» — обратился рэпер к Оксане Самойловой.
Это не помогло: супруга рэпера опубликовала неоднозначную инстаграм-историю — «Я просто не хочу просыпаться в этот мир». Да уж, не слишком оптимистично!
Многие поклонники передали Оксане поздравления с 8 марта, но нашлись и те, кто откровенно высмеял Джигана за попытку загладить свою вину таким инфантильным способом.
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