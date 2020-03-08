На днях Джиган решил провести прямой эфир в Инстаграме. Рэпер вел трансляцию в нетрезвом состоянии, прогуливаясь по пирсу. Супруг Оксаны Самойловой делился впечатлениями от рождения сына, и в какой-то момент начал читать рэп.

Джиган импровизированно рифмовал нецензурные слова, подстраиваясь под бит играющей на фоне песни. И все бы ничего, но многодетный отец читал матерные строчки своего «фристайла» при маленьких дочках.