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Саша Зверева подтвердила, что ждет 4-го ребенка

Теперь официально! Саша Зверева станет мамой в четвертый раз. Об этом певица сообщила с помощью необычного видео.
Саша Зверева

Слухи о том, что Саша Зверева беременна от своего американского возлюбленного, а ныне уже супруга Дэна Уолбрана появились давно. Певица выбрала «беременный» фасон для свадебного платья, а на вопросы подписчиков отвечала намеками. Заинтриговав поклонников, Зверева обещала все же дать ответ на волновавший всех вопрос. Так и произошло.

Саша Зверева
Свадьба Саши Зверевой и Дэна Уолбрана

9 марта Саша опубликовала в Инстаграме красивое видео. В нем она исполняет лиричную композицию и ближе к финалу песни обнимает свой округлившийся живот, заметный под тонким платьем.

Также в кадре появились все члены ее большой семьи: супруг Дэн и трое детей. Напомним, Зверева воспитывает дочь Василису и сыновей Макара и Льва.

В финале клипа появляется надпись «Добро пожаловать, номер 4», так что тайное перестает быть явным. Саша Зверева готовится вновь стать мамой!

Подписчики от всего сердца поздравили певицу и пожелали ей легких родов. Некоторых изумило, что Саша так долго пыталась скрывать свое интересное положение. В ответ на это Зверева заявила, что ждала особенного дня и вовсе не пыталась водить подписчиков за нос до последнего.

«Не в интриге дело. Я не чувствовала себя в безопасности. Вот и все. Не хотелось пускать в свой светлый домик чертей в грязной обуви. А их тут ошивается немало. Если бы только светлячки — другое дело», — сообщила знаменитость.

Перейти к обсуждению 8

09 марта 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @sashazvereva/Instagram
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Саша Зверева

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Зачем тогда в инсте надо было сразу грубить тем,кто про это спрашивает?Сначала всю жизнь свою напоказ выставляют,а потом рты затыкают.

  • Во .... еще одна ... счастливая звезда , мягко выражаясь...

  • Видео и песня очень нежные. Можно как колыбельную на ночь петь. А по поводу всего остального - их дело

  • Плодовитая дама.

  • Почему у меня никакого видео?Пусто и всё

  • Ой, а я даже немного испугалась-обычно говорят, стал звездочкой или теперь на звездочке, мол , почил. А она поет " звёзды в небе светят, это наши дети" :0 А так да, приятная песня.Кто такая Саша Зверева, не знаю, по теме сказать не могу.

  • У нее все от разных мужчин?

  • Кто это вообще такая? Слышу об этой даме только на Woman.

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