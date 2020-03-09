Саша Зверева подтвердила, что ждет 4-го ребенка

Теперь официально! Саша Зверева станет мамой в четвертый раз. Об этом певица сообщила с помощью необычного видео.

Слухи о том, что Саша Зверева беременна от своего американского возлюбленного, а ныне уже супруга Дэна Уолбрана появились давно. Певица выбрала «беременный» фасон для свадебного платья, а на вопросы подписчиков отвечала намеками. Заинтриговав поклонников, Зверева обещала все же дать ответ на волновавший всех вопрос. Так и произошло.

Свадьба Саши Зверевой и Дэна Уолбрана

9 марта Саша опубликовала в Инстаграме красивое видео. В нем она исполняет лиричную композицию и ближе к финалу песни обнимает свой округлившийся живот, заметный под тонким платьем.



Также в кадре появились все члены ее большой семьи: супруг Дэн и трое детей. Напомним, Зверева воспитывает дочь Василису и сыновей Макара и Льва.

В финале клипа появляется надпись «Добро пожаловать, номер 4», так что тайное перестает быть явным. Саша Зверева готовится вновь стать мамой!

Подписчики от всего сердца поздравили певицу и пожелали ей легких родов. Некоторых изумило, что Саша так долго пыталась скрывать свое интересное положение. В ответ на это Зверева заявила, что ждала особенного дня и вовсе не пыталась водить подписчиков за нос до последнего.



«Не в интриге дело. Я не чувствовала себя в безопасности. Вот и все. Не хотелось пускать в свой светлый домик чертей в грязной обуви. А их тут ошивается немало. Если бы только светлячки — другое дело», — сообщила знаменитость.