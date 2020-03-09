«Принять страшные жизненные обстоятельства и бороться»: Анна Заворотнюк высказалась о черной полосе

Анна, старшая дочь Анастасии Заворотнюк, вновь вышла на связь с интернет-пользователями. На днях девушка призналась, что испытывает боль и стресс из-за болезни мамы.

9 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Недавно Анна Заворотнюк прервала молчание и рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться в последнее время. По словам девушки, она испытывает сильный стресс из-за того, что ее мама тяжело больна. Семья Заворотнюк не подтверждала и не опровергла слухи о том, что у «няни Вики» обнаружили серьезное онкологическое заболевание — глиобластому.

Анна Заворотнюк

9 марта Анна разместила новый пост в своем Инстаграме. В подписи к снимку, на котором 24-летняя наследница Заворотнюк выглядит настороженной и печальной, девушка заговорила о черной полосе. По мнению Анны, череда проблем говорит о том, что человеку следует изменить себя.

«Наша темная сторона существует, чтобы показать, что мы не доработали в себе. Ее миссия — научить нас любви, сочувствию, прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться. И когда человек встанет на правильный путь, тень обернется светом и откроет нам новые возможности, силы, новых людей и новое светлое будущего», — сообщила девушка.

Многим поклонникам показалось, что рассуждения Анны не были абстрактными и она имела в виду черную полосу в своей жизни. Поэтому подписчики пожелали звездной наследнице сил, а ее маме — здоровья.

«Анечка, умница! Все правильно говоришь! Бог дает нам испытания не просто так. Все будет хорошо!», «Верим, что эта черная полоса совсем скоро станет белой», «А ты — философ, Ань. Надеюсь, что у тебя все получится, а я буду молиться за тебя и за Анастасию Юрьевну», — писали фоллловеры.

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Анастасия Заворотнюк тяжело больна
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Напомним, недавно в ряде российских СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре в Италии. 

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Комментарии

1
под именем
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  • Болеет - если болеет - Анастасия, а статьи с гламурными фото пошли про Анну. На куа нам Анна? Все прекрасно знают, что она в США и что она не актриса, не певица и вообще никто. Пишете про саму Заворотнюк, при Анну никому не интересно.

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