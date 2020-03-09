9 марта Анна разместила новый пост в своем Инстаграме. В подписи к снимку, на котором 24-летняя наследница Заворотнюк выглядит настороженной и печальной, девушка заговорила о черной полосе. По мнению Анны, череда проблем говорит о том, что человеку следует изменить себя.

«Наша темная сторона существует, чтобы показать, что мы не доработали в себе. Ее миссия — научить нас любви, сочувствию, прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться. И когда человек встанет на правильный путь, тень обернется светом и откроет нам новые возможности, силы, новых людей и новое светлое будущего», — сообщила девушка.

Многим поклонникам показалось, что рассуждения Анны не были абстрактными и она имела в виду черную полосу в своей жизни. Поэтому подписчики пожелали звездной наследнице сил, а ее маме — здоровья.



«Анечка, умница! Все правильно говоришь! Бог дает нам испытания не просто так. Все будет хорошо!», «Верим, что эта черная полоса совсем скоро станет белой», «А ты — философ, Ань. Надеюсь, что у тебя все получится, а я буду молиться за тебя и за Анастасию Юрьевну», — писали фоллловеры.