На кого похож сын Снигирь и Цыганова? Фанаты изучают фото Феди в день его 4-летия

Юлия Снигирь тщательно оберегает свою личную жизнь. Она редко показывает сына в соцсетях, но решила сделать исключение в честь его дня рождения. 

9 марта 2020 · Текст: · Фото:

Юлия Снигирь

Юлия Снигирь редко распространяется о своей личной жизни. На протяжении долгого времени она не показывала своего сына, рожденного в союзе с Евгением Цыгановым. А когда в СМИ появились новости о тайном браке актеров, звезда была искренне возмущена.

9 марта Феде, сыну Снигирь, исполнилось 4 года, и в честь этого актриса поделилась милым фото с мальчиком. Примечательно, что ранее знаменитость показывала отпрыска общественности, появившись с ним на премьере мультфильма. Но в своем Инстаграме Юлия предпочитала публиковать те снимки Феди, на которых его лицо нельзя было разглядеть. А вот и оно, исключение из правил.

Юлия Снигирь

«Этому парню сегодня 4», — сообщила Юлия. На черно-белом домашнем снимке она лежит с Федей в обнимку.

Малыша поздравили не только поклонники актрисы, но и ее коллеги по звездному цеху. Среди них Марина Александрова, Екатерина Вуличенко, Светлана Устинова, Дарья Мороз, Аглая Тарасова и многие другие.

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В 2016-м у Евгения Цыганова и Юлии Снигирь родился сын, которого назвали Федором
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Фолловеры Снигирь пожелали мальчику здоровья, счастья и улыбок. Многие с интересом изучали снимок, пытаясь понять, на кого же из звездных родителей больше похож заметно подросший Федя. Некоторым показалось, что мальчик унаследовал глубокий и задумчивый взгляд своей мамы Юлии.

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Комментарии

2
под именем
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  • Однозначно на батю не похож. Нагуляла.
  • Какое у этого евгения глупое лицо.Особенно взгляд.Типичный долбо@б.Видимо у этой Снигирь очень низкая самооценка-с таким связаться.

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