Юлия Снигирь редко распространяется о своей личной жизни. На протяжении долгого времени она не показывала своего сына, рожденного в союзе с Евгением Цыгановым. А когда в СМИ появились новости о тайном браке актеров, звезда была искренне возмущена.

9 марта Феде, сыну Снигирь, исполнилось 4 года, и в честь этого актриса поделилась милым фото с мальчиком. Примечательно, что ранее знаменитость показывала отпрыска общественности, появившись с ним на премьере мультфильма. Но в своем Инстаграме Юлия предпочитала публиковать те снимки Феди, на которых его лицо нельзя было разглядеть. А вот и оно, исключение из правил.