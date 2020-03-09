Юлия Снигирь редко распространяется о своей личной жизни. На протяжении долгого времени она не показывала своего сына, рожденного в союзе с Евгением Цыгановым. А когда в СМИ появились новости о тайном браке актеров, звезда была искренне возмущена.
9 марта Феде, сыну Снигирь, исполнилось 4 года, и в честь этого актриса поделилась милым фото с мальчиком. Примечательно, что ранее знаменитость показывала отпрыска общественности, появившись с ним на премьере мультфильма. Но в своем Инстаграме Юлия предпочитала публиковать те снимки Феди, на которых его лицо нельзя было разглядеть. А вот и оно, исключение из правил.
«Этому парню сегодня 4», — сообщила Юлия. На черно-белом домашнем снимке она лежит с Федей в обнимку.
Малыша поздравили не только поклонники актрисы, но и ее коллеги по звездному цеху. Среди них Марина Александрова, Екатерина Вуличенко, Светлана Устинова, Дарья Мороз, Аглая Тарасова и многие другие.
Фолловеры Снигирь пожелали мальчику здоровья, счастья и улыбок. Многие с интересом изучали снимок, пытаясь понять, на кого же из звездных родителей больше похож заметно подросший Федя. Некоторым показалось, что мальчик унаследовал глубокий и задумчивый взгляд своей мамы Юлии.
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