Последний выход Меган и Гарри: британская королевская семья посетила службу в честь Дня Содружества наций

Состоялся последний запланированный официальный выход Сассексов, и теперь они могут начать независимую жизнь. Меган Маркл удалось затмить всех.

9 марта 2020 · Текст: · Фото:

Меган Маркл, принц Гарри

Меган Маркл, определенно, решила уйти красиво. В начале года герцог и герцогиня Сассекские сообщили о своем намерении отказаться от королевских полномочий. Елизавета II дала свое разрешение, но, по слухам, без скандалов разного масштаба не обошлось. Так, Сассексам пришлось повоевать с Короной за свой прибыльный товарный знак Sussex Royal (говорят, что Меган была в ярости, когда королева запретила им с Гарри использовать личный бренд для производства сувениров).

Вернувшись в Лондон, чтобы посетить несколько последних запланированных мероприятий, Меган произвела настоящий фурор. Ее запоминающиеся аутфиты обсуждали не один день — чего стоит голубое платье Victoria Beckham или алый наряд с кейпом Safiyaa! Многие с нетерпением ждали последний выход герцогини. Сассексы должны были вместе с другими представителями британской королевской семьи побывать на службе в честь Дня Содружества наций.

Меган Маркл, принц Гарри

9 марта принц Гарри и Меган Маркл появились неподалеку от Вестминстерского аббатства. Герцогиня была ослепительна в изумрудном платье Emilia Wickstead с накидкой.

Меган Маркл, принц Гарри

Как сообщает издание Daily Mail, она дополнила наряд шляпой в тон William Chambers, сумкой Gabriela Hearst и нюдовыми лодочками Aquazzura. Меган сияла и улыбалась журналистам, в то время как принц Гарри выглядел несколько напряженным.

Кейт Миддлтон, принц Уильям

Не обошлось и без присутствия Кембриджей. Принц Уильям вместе c Кейт Миддлтон должны были впервые встретиться с Сассексками на публике, и этого момента также ждали многие. Кэтрин появилась в красном платье-пальто Catherine Walker. Она уже надевала этот элегантный наряд на рождественскую службу в 2018 году.

Кейт Миддлтон

На этот раз герцогиня собрала волосы и дополнила аутфит шляпой Sally-Ann Provan. Бордовый клатч и лодочки Gianvito Rossi стали идеальным завершением образа. 

Елизавета II

Елизавета II выбрала для мероприятия голубое пальто и шляпу в тон. Она дополнила аутфит черными перчатками и сумкой. Многие поклонники британской королевской семьи были рады увидеть королеву в хорошем настроении.

Также службу в честь Дня Содружества наций посетили принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз, принц Эдвард с супругой Софи Уэссекской, Борис Джонсон с беременной невестой Кэрри Саймондс и многие другие.

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Комментарии

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  • Почему удалили мой комментарий? А я все-таки повторю. Кейт молодец, что не стала участвовать в этой гонке. Видит, что у Меган истерика, и пришла в старом пальто. Умница! Не участвовать в нездоровом соревновании -это пять баллов!
  • Маркл как обычно..... зелёный- это явно не ее колор. Ну да ладно. На спине-ЧТО? Крылья прорезаются? На гарри не висела - Аллилуйя! Но никак не знала куда бы руку засунуть при этом, как не его потрогать за жабры)))) мне понравилось, что Уильям с Кейт их практически проигнорировали и сели/общались с герцогиней ( или графиней, я уже запуталась) Уэссекской - это правильно.
  • Когда уже эти шляпы отменят? Выглядит не очень. На голову приклеили чего-то, получилась Лена Ленина
  • Вумен, опять трем нормальные комменты. Как вы уже надоели!
  • Хорошо, хоть Кейт на пришла в своем зеленом платье. Разница была бы более, чем очевидна,. как она плохо одета всегда.
  • Вот вам и разница. Две женщины в изумрудном в одно время. Одна элегантна, как Рания, вторая смешна и нелепа в непонятном мешке со складками в Ирландии. Грустно Кейт наблюдать, как можно и нужно выглядеть элегантно.
  • woman.ru, извините, но вы уже замучили этими английскими королевами и принцами. Если хотите писать о царственных особах - ну рассказывайте хоть параллельно и о других, например, о королевах, принцах и королях Свазиленда, Норвегии, Дании, Нидерландов, Швеции, Саудовская Аравии, Таиланда.
  • Это зеленое платье мне, определенно, нравится больше)
  • Кейт днем поймали в новом голубом пальто. Так что, толку-то старое надевать для прессы? Смешно и нелепо такое выпендривание
  • А где выход Меган в церковь с королевой, на который королева пригласила супружескую чету? Меган была очаровательна в черно-белом наряде, а королева сияла от улыбок.

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