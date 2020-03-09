Меган Маркл, определенно, решила уйти красиво. В начале года герцог и герцогиня Сассекские сообщили о своем намерении отказаться от королевских полномочий. Елизавета II дала свое разрешение, но, по слухам, без скандалов разного масштаба не обошлось. Так, Сассексам пришлось повоевать с Короной за свой прибыльный товарный знак Sussex Royal (говорят, что Меган была в ярости, когда королева запретила им с Гарри использовать личный бренд для производства сувениров).

Вернувшись в Лондон, чтобы посетить несколько последних запланированных мероприятий, Меган произвела настоящий фурор. Ее запоминающиеся аутфиты обсуждали не один день — чего стоит голубое платье Victoria Beckham или алый наряд с кейпом Safiyaa! Многие с нетерпением ждали последний выход герцогини. Сассексы должны были вместе с другими представителями британской королевской семьи побывать на службе в честь Дня Содружества наций.