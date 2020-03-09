Меган Маркл, определенно, решила уйти красиво. В начале года герцог и герцогиня Сассекские сообщили о своем намерении отказаться от королевских полномочий. Елизавета II дала свое разрешение, но, по слухам, без скандалов разного масштаба не обошлось. Так, Сассексам пришлось повоевать с Короной за свой прибыльный товарный знак Sussex Royal (говорят, что Меган была в ярости, когда королева запретила им с Гарри использовать личный бренд для производства сувениров).
Вернувшись в Лондон, чтобы посетить несколько последних запланированных мероприятий, Меган произвела настоящий фурор. Ее запоминающиеся аутфиты обсуждали не один день — чего стоит голубое платье Victoria Beckham или алый наряд с кейпом Safiyaa! Многие с нетерпением ждали последний выход герцогини. Сассексы должны были вместе с другими представителями британской королевской семьи побывать на службе в честь Дня Содружества наций.
9 марта принц Гарри и Меган Маркл появились неподалеку от Вестминстерского аббатства. Герцогиня была ослепительна в изумрудном платье Emilia Wickstead с накидкой.
Как сообщает издание Daily Mail, она дополнила наряд шляпой в тон William Chambers, сумкой Gabriela Hearst и нюдовыми лодочками Aquazzura. Меган сияла и улыбалась журналистам, в то время как принц Гарри выглядел несколько напряженным.
Не обошлось и без присутствия Кембриджей. Принц Уильям вместе c Кейт Миддлтон должны были впервые встретиться с Сассексками на публике, и этого момента также ждали многие. Кэтрин появилась в красном платье-пальто Catherine Walker. Она уже надевала этот элегантный наряд на рождественскую службу в 2018 году.
На этот раз герцогиня собрала волосы и дополнила аутфит шляпой Sally-Ann Provan. Бордовый клатч и лодочки Gianvito Rossi стали идеальным завершением образа.
Елизавета II выбрала для мероприятия голубое пальто и шляпу в тон. Она дополнила аутфит черными перчатками и сумкой. Многие поклонники британской королевской семьи были рады увидеть королеву в хорошем настроении.
Также службу в честь Дня Содружества наций посетили принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз, принц Эдвард с супругой Софи Уэссекской, Борис Джонсон с беременной невестой Кэрри Саймондс и многие другие.
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