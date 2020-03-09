В Сети обсуждают холодное приветствие Кембриджей и Сассексов

Принцы Гарри и Уильям, а также их супруги встретились после долгого перерыва, но, судя по всему, отношения они так и не наладили.

9 марта 2020 · Текст: · Фото:

принц Гарри, принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл

Многие с нетерпением ждали, когда же после «Мегзита» братья Уильям и Гарри увидятся вновь. Это произошло 9 марта — Кембриджи и Сассексы побывали на службе в честь Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. 

Вот только поклонников ждало разочарование. Некоторые считали, что разлука позволит братьям наладить отношения. По слухам, они уже далеко не такие теплые, как прежде. В конце концов, братья даже выступили с совместным заявлением: мол, все не настолько плохо, как утверждали таблоиды. Но так ли это?

принц Гарри, Меган Маркл, принц Уильям, Кейт Миддлтон

Когда Уильям и Кейт прошли к своим местам, они поздоровались с принцем Эдвардом и его супругой Софи. Не забыли и о Сассексах. Вот только поклонников удивило, что братья даже не пожали друг другу рук. А принц Гарри, ответив на приветствие, и вовсе как-то натянуто улыбнулся, глядя на брата.

Одна Меган Маркл продолжала безмятежно улыбаться, как будто в ее жизни царит тишь да гладь. Как только Кембриджи сели, принц Гарри тотчас же наклонился к супруге и о чем-то заговорил с ней. Он выглядел встревоженным, так что Меган пришлось радоваться за двоих.

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Напомним, в начале года Сассексы объявили, что собираются сложить с себя королевские полномочия и жить на две страны. Это решение вызвало в обществе неоднозначную реакцию.

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