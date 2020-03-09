В Сети обсуждают холодное приветствие Кембриджей и Сассексов

Многие с нетерпением ждали, когда же после «Мегзита» братья Уильям и Гарри увидятся вновь. Это произошло 9 марта — Кембриджи и Сассексы побывали на службе в честь Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.

Вот только поклонников ждало разочарование. Некоторые считали, что разлука позволит братьям наладить отношения. По слухам, они уже далеко не такие теплые, как прежде. В конце концов, братья даже выступили с совместным заявлением: мол, все не настолько плохо, как утверждали таблоиды. Но так ли это?