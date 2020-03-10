6 марта во время визита в Великобританию Меган Маркл посетила школу в городе Дагенем. После вступительной речи герцогини на сцену поднялся ученик Экер Оккойе. Экс-актриса тепло поприветствовала школьника, пожав руку, и пригласила за кафедру.

«Она действительно красива, не так ли?» — произнес парень и... через несколько секунд стал настоящим героем школы. Маркл рассмеялась в ответ на игривую реплику и погрозила наглецу пальцем.