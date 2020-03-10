6 марта во время визита в Великобританию Меган Маркл посетила школу в городе Дагенем. После вступительной речи герцогини на сцену поднялся ученик Экер Оккойе. Экс-актриса тепло поприветствовала школьника, пожав руку, и пригласила за кафедру.
«Она действительно красива, не так ли?» — произнес парень и... через несколько секунд стал настоящим героем школы. Маркл рассмеялась в ответ на игривую реплику и погрозила наглецу пальцем.
Оценив, что Меган настроена дружелюбно, подросток решил взять быка за рога и обнял ее. Причем так крепко, что когда Меган уже подалась назад, он все никак не мог с ней расстаться! Смелый, если не сказать дерзкий поступок юноши, восхитил публику — в зале послышались аплодисменты и восторженные крики.
10 марта 16-летний школьник решил публично обратиться к принцу Гарри. Судя по всему, парню стало стыдно за свою прыть, а потому он принял решение принести извинения супругу Меган Маркл.
«Надеюсь, вы не против, что я обнял вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она прибыла в мою школу. Было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет», — гласит письмо. Парень добавил, что, к счастью, не женат, иначе бы не знал, как его жена отреагировала бы на его объятия с Меган.
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