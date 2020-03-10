16-летний школьник извинился перед принцем Гарри за крепкие объятия с Меган Маркл

Под влиянием эмоций подросток нарушил протокол королевской семьи, а затем написал публичное письмо Гарри, в котором попросил прощение за инцидент с Меган.

10 марта 2020 · Текст: · Фото:

6 марта во время визита в Великобританию Меган Маркл посетила школу в городе Дагенем. После вступительной речи герцогини на сцену поднялся ученик Экер Оккойе. Экс-актриса тепло поприветствовала школьника, пожав руку, и пригласила за кафедру.

«Она действительно красива, не так ли?» — произнес парень и... через несколько секунд стал настоящим героем школы. Маркл рассмеялась в ответ на игривую реплику и погрозила наглецу пальцем.

Оценив, что Меган настроена дружелюбно, подросток решил взять быка за рога и обнял ее. Причем так крепко, что когда Меган уже подалась назад, он все никак не мог с ней расстаться! Смелый, если не сказать дерзкий поступок юноши, восхитил публику — в зале послышались аплодисменты и восторженные крики.

10 марта 16-летний школьник решил публично обратиться к принцу Гарри. Судя по всему, парню стало стыдно за свою прыть, а потому он принял решение принести извинения супругу Меган Маркл.

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Школьник извинился за свое некорректное поведение перед принцем Гарри
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«Надеюсь, вы не против, что я обнял вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она прибыла в мою школу. Было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет», — гласит письмо. Парень  добавил, что, к счастью, не женат, иначе бы не знал, как его жена отреагировала бы на его объятия с Меган.

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Комментарии

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