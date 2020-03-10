9 марта Кембриджи и Сассексы побывали на службе в честь Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. В Сети до сих пор обсуждают холодное приветствие пар, а кто-то даже считает, что Кейт Миддлтон полностью проигнорировала Меган Маркл.
Впрочем, сразу после неловкого совместного выхода герцогиня Кембриджская поспешила домой, чтобы подготовиться к следующему визиту — вечером того же дня Кэтрин появилась на приеме, устроенном в честь благотворительной организации Place2Be.
Миддлтон появилась в сапфировом платье Jenny Packham. В гардеробе Кейт наряд поселился еще в 2016-м, тогда ее впервые увидели в этом усыпанном стразами и пайетками аутфите. На этот раз герцогиня решила обыграть образ сверкающим клатчем, который идеально подходил к наряду.
Кстати, на службу в Вестминстерское аббатство герцогиня также приехала в «старой» одежде. Красное пальто Catherine Walker мы уже видели в 2018 году — тогда Сассексов и Кембриджей называли «Великолепной четверкой», а о семейном разладе и «Мегзите» никто не мог и подумать.
Комментарии5