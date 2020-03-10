Кейт Миддлтон блеснула на благотворительном приеме в «старом» сапфировом платье

Герцогиня Кембриджская взяла полезную привычку давать своим нарядам вторую жизнь. Сияющая Кейт посетила вечер, посвященный 25-летию благотворительной организации Place2Be в знакомом ее поклонникам наряде.

10 марта 2020 · Текст: · Фото:

Кейт Миддлтон впервые надела сапфировое платье Jenny Packham в 2016 году

9 марта Кембриджи и Сассексы побывали на службе в честь Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. В Сети до сих пор обсуждают холодное приветствие пар, а кто-то даже считает, что Кейт Миддлтон полностью проигнорировала Меган Маркл.

Спустя 4 года герцогиня вновь появилась в том же платье

Впрочем, сразу после неловкого совместного выхода герцогиня Кембриджская поспешила домой, чтобы подготовиться к следующему визиту — вечером того же дня Кэтрин появилась на приеме, устроенном в честь благотворительной организации Place2Be.

Кейт сотрудничает с Place2Be с 2013 года и регулярно встречается с подопечными и сотрудниками школ-партнеров

Миддлтон появилась в сапфировом платье Jenny Packham. В гардеробе Кейт наряд поселился еще в 2016-м, тогда ее впервые увидели в этом усыпанном стразами и пайетками аутфите. На этот раз герцогиня решила обыграть образ сверкающим клатчем, который идеально подходил к наряду.

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Кстати, на службу в Вестминстерское аббатство герцогиня также приехала в «старой» одежде. Красное пальто Catherine Walker мы уже видели в 2018 году — тогда Сассексов и Кембриджей называли «Великолепной четверкой», а о семейном разладе и «Мегзите» никто не мог и подумать.

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Комментарии

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  • Какая же она сутулая, ужас:(((
  • В свое время Диана после развода и выхода из БКС продала свои платья на 80 млн, отдав все деньги на благотворительность. Все что нужно знать о деятельности БКС на налоги граждан. От такой буффонады Гарри и отказался.
  • Если продать все платья Кейт для этих посещений, то проблема собирания средств для школ отпадет сама собой.
  • Кейт сотрудничает с Place2Be с 2013 года и регулярно встречается с подопечными и сотрудниками школ-партнеров, ну и где результаты, что она там делает, какие проблемы решает?
  • Надо же выгуливать платья, чего им зря пылиться.

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