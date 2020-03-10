Кстати, на службу в Вестминстерское аббатство герцогиня также приехала в «старой» одежде. Красное пальто Catherine Walker мы уже видели в 2018 году — тогда Сассексов и Кембриджей называли «Великолепной четверкой», а о семейном разладе и «Мегзите» никто не мог и подумать.