Вечером 6 марта Марина и Роберт стали родителями сына Арона. По словам Голомаздиной, беременность проходила без каких-либо осложнений. Роды начались хорошо, девушка рожала сама.
«На 11-м часу процесса что-то пошло не так и мне сделали кесарево сечение. Наш сыночек был с нами всего 16 часов, его сердце остановилось», — сообщила соосновательница 12Storeez.
Марина призналась, что не знает причину смерти. 10 марта врачи провели вскрытие, но результаты будут известны только в течение месяца. Голомаздина подчеркнула: ей очень сложно об этом говорить и попросила пользователей воздержаться от попыток узнать подробности.
«Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на нашем горе.
Сейчас мы нам нужно как можно быстрее пережить эту трагедию, хотим, чтобы никто не беспокоил нас с мужем и семьей. Прошу никого не спекулировать нашей трагедией и не писать не мне, не моим близким. Дайте нам спокойно пережить это.
Также прошу не трогать и не обвинять врачей и акушерок. Сыночка скандалами нам уже не вернуть», — написала Марина.