«Наш сыночек был с нами всего 16 часов»: соосновательница 12Storeez сообщила о смерти первенца

10 марта Марина Голомаздина опубликовала душераздирающее сообщение о смерти своего сына. Она рассказала, что случилось, но просила больше не поднимать эту тему.

10 марта 2020 · Текст: · Фото:

Вечером 6 марта Марина и Роберт стали родителями сына Арона. По словам Голомаздиной, беременность проходила без каких-либо осложнений. Роды начались хорошо, девушка рожала сама.

«На 11-м часу процесса что-то пошло не так и мне сделали кесарево сечение. Наш сыночек был с нами всего 16 часов, его сердце остановилось», — сообщила соосновательница 12Storeez.

Марина призналась, что не знает причину смерти. 10 марта врачи провели вскрытие, но результаты будут известны только в течение месяца. Голомаздина подчеркнула: ей очень сложно об этом говорить и попросила пользователей воздержаться от попыток узнать подробности.

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«Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на нашем горе. Сейчас мы нам нужно как можно быстрее пережить эту трагедию, хотим, чтобы никто не беспокоил нас с мужем и семьей. Прошу никого не спекулировать нашей трагедией и не писать не мне, не моим близким. Дайте нам спокойно пережить это. Также прошу не трогать и не обвинять врачей и акушерок. Сыночка скандалами нам уже не вернуть», — написала Марина.

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