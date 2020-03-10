«Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на нашем горе. Сейчас мы нам нужно как можно быстрее пережить эту трагедию, хотим, чтобы никто не беспокоил нас с мужем и семьей. Прошу никого не спекулировать нашей трагедией и не писать не мне, не моим близким. Дайте нам спокойно пережить это. Также прошу не трогать и не обвинять врачей и акушерок. Сыночка скандалами нам уже не вернуть», — написала Марина.

