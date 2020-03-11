«Хорошо, что у меня есть дети»: Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Не хочется произносить это вслух, но, кажется, пахнет разводом. Идеальная картинка семьи Оксаны Самойловой и Дениса Устименко-Вайнштейна (а.к.а. Джиган) рухнула и, возможно, не подлежит восстановлению.
Спустя несколько дней, как Джиган объявил о том, что находится в реабилитационной клинике, Оксана наконец-то вышла на связь. Душу изливать она не стала, зато сделала более широкий и глубокомысленный пасс.
Девушка опубликовала в Инстаграме фото со всеми наследниками — дочерьми Леей, Ариелой и Мией и сыном Давидом — и подписала его: «Хорошо, что у меня есть мои дети».
Пост Самойловой просто завалили словами поддержки в комментариях, причем поделиться теплом с Оксаной решили и звезды. Например, Вера Брежнева сделала это одна из первых. «Сохраните себя! Мысленная поддержка от всех нас», — написала супруга Константина Меладзе.
Напомним, как развивались события. В марте Джиган неожиданно начал копировать Гуфа и выходить в прямые эфиры в Инстаграме явно «навеселе». Артист оскорблял своих коллег по сцене практически прямым текстом угрожал белорусскому блогеру Владу А4 расправой и вообще вел себя неадекватно.
8 марта Оксана, без объяснений и лишних подробностей, в Инстаграме заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир» и пропала из соцсетей. После этого стало известно, что ее супруг попал в наркологическую клинику Seaside Palm Beach Rehab.
Джиган же отмалчиваться не стал. Он постоянно выкладывает в Инстаграм трогательные фото и видео и практически вымаливает у Оксаны прощение публично.
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