«Хорошо, что у меня есть дети»: Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Не хочется произносить это вслух, но, кажется, пахнет разводом. Идеальная картинка семьи Оксаны Самойловой и Дениса Устименко-Вайнштейна (а.к.а. Джиган) рухнула и, возможно, не подлежит восстановлению.

Спустя несколько дней, как Джиган объявил о том, что находится в реабилитационной клинике, Оксана наконец-то вышла на связь. Душу изливать она не стала, зато сделала более широкий и глубокомысленный пасс.