Меган Маркл сменила тактику и позволила Гарри затмить себя

На днях принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет как члены королевской семьи. Теперь они ничем не отличаются от «обычных» людей, разумеется, за исключением известности, репутации и наличия влиятельных родственников. Ненадолго вернувшись в Великобританию, они выглядели счастливыми и умиротворенными. Меган наконец красовалась с ярким мейкапом, о котором Кейт из-за особенностей протокола остается только мечтать, а Гарри много улыбался, шутил и вел себя так же раскованно, как в молодости.
Вечером 10 марта Сассексы опубликовали фото с одной из встреч, которая прошла во время их визита в туманный Альбион.
Принц Гарри и Меган Маркл пообщались с молодыми лидерами из Королевского фонда Содружества. Герцог Сассекский был его главой, а герцогиня еще в марте 2019-го назначена вице-президентом.
Для встречи Маркл выбрала платье Preen by Thornton Bregazzi стоимостью £925 (около 86 тыс. руб). Укладка с крупными локонами дополнила струящийся аутфит герцогини. Пользователи Сети даже сравнили ее с древнегреческой богиней, настолько изысканно смотрелась Меган. В этот вечер она была непривычно тиха: вместо нее инициативу в беседе перехватил принц Гарри. Он шутил, общаясь с молодыми лидерами, и в конце так расслабился, что даже стал задирать ноги. Согласитесь, довольно раскованно!
Пользователям Сети такая перемена в настроении герцога Сассекского показалась странной: в Великобританию он вернулся хмурым и уставшим, а уже через пару дней вел себя так, словно он — самый счастливый человек на планете. Некоторые особо язвительные «поклонники» Сассексов с уверенностью заявили, мол, это лишь игра на публику, причем автором ее выступила именно Меган. Она решила уступить пальму первенства супругу, чтобы снизить количество критики в свой адрес. Не секрет, что Маркл нередко упрекают в том, что рядом с ней принц Гарри стал депрессивным и подавленным.
Мы же надеемся, что эмоции Сассексов были искренними. Возможно, им действительно пошла на пользу жизнь вдали от королевского двора.
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