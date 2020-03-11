Меган Маркл сменила тактику и позволила Гарри затмить себя

Похоже, Сассексам пришлась по душе вольная жизнь: в Великобританию они вернулись радостные и смотрелись очень органично. Принц Гарри и вовсе стал вести себя так же активно, как в молодости. 

11 марта 2020 · Текст: · Фото:

Меган Маркл и принц Гарри на встрече с молодыми лидерами

На днях принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет как члены королевской семьи. Теперь они ничем не отличаются от «обычных» людей, разумеется, за исключением известности, репутации и наличия влиятельных родственников. Ненадолго вернувшись в Великобританию, они выглядели счастливыми и умиротворенными. Меган наконец красовалась с ярким мейкапом, о котором Кейт из-за особенностей протокола остается только мечтать, а Гарри много улыбался, шутил и вел себя так же раскованно, как в молодости. 

Вечером 10 марта Сассексы опубликовали фото с одной из встреч, которая прошла во время их визита в туманный Альбион.

Принц Гарри и Меган Маркл пообщались с молодыми лидерами из Королевского фонда Содружества. Герцог Сассекский был его главой, а герцогиня еще в марте 2019-го назначена вице-президентом.

Для встречи Маркл выбрала платье Preen by Thornton Bregazzi стоимостью £925 (около 86 тыс. руб). Укладка с крупными локонами дополнила струящийся аутфит герцогини. Пользователи Сети даже сравнили ее с древнегреческой богиней, настолько изысканно смотрелась Меган. В этот вечер она была непривычно тиха: вместо нее инициативу в беседе перехватил принц Гарри. Он шутил, общаясь с молодыми лидерами, и в конце так расслабился, что даже стал задирать ноги. Согласитесь, довольно раскованно! 

Пользователям Сети такая перемена в настроении герцога Сассекского показалась странной: в Великобританию он вернулся хмурым и уставшим, а уже через пару дней вел себя так, словно он — самый счастливый человек на планете. Некоторые особо язвительные «поклонники» Сассексов с уверенностью заявили, мол, это лишь игра на публику, причем автором ее выступила именно Меган. Она решила уступить пальму первенства супругу, чтобы снизить количество критики в свой адрес. Не секрет, что Маркл нередко упрекают в том, что рядом с ней принц Гарри стал депрессивным и подавленным. 

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Поклонники принца Гарри отметили, что последние дни в Великобритании он выглядел счастливым
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Мы же надеемся, что эмоции Сассексов были искренними. Возможно, им действительно пошла на пользу жизнь вдали от королевского двора. 

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Комментарии

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  • Вот она "настоящая" улыбка Меган, обращенная к мужу! См. фото 2 из карусели (или общее 5).
  • Ноги на стол? Чтоб угодить Меганше? На фотографиях из Вест-го аббатства У Гарри грустное лицо, что вполне понятно и естественно в его положении, и вдруг -бац!!! ноги на стол, радость, позитифф(((((
  • Слишком контрастные эмоции у экс-принца. Собственно, ничего удивительного: ММ любого доведет.
  • У Гарри истерика.
  • Красоточка😛

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