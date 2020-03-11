Меган Маркл сменила тактику и позволила Гарри затмить себя

На днях принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет как члены королевской семьи. Теперь они ничем не отличаются от «обычных» людей, разумеется, за исключением известности, репутации и наличия влиятельных родственников. Ненадолго вернувшись в Великобританию, они выглядели счастливыми и умиротворенными. Меган наконец красовалась с ярким мейкапом, о котором Кейт из-за особенностей протокола остается только мечтать, а Гарри много улыбался, шутил и вел себя так же раскованно, как в молодости.

Вечером 10 марта Сассексы опубликовали фото с одной из встреч, которая прошла во время их визита в туманный Альбион.

Принц Гарри и Меган Маркл пообщались с молодыми лидерами из Королевского фонда Содружества. Герцог Сассекский был его главой, а герцогиня еще в марте 2019-го назначена вице-президентом.