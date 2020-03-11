В подростковые годы Селена Гомес встречалась с Джастином Бибером. Влюбленные считались самой красивой юной парой западного шоу-бизнеса и имели много поклонников.
Однако в отношениях знаменитостей не все было гладко: они не раз расставались и начинали отношения с другими людьми.
В 2018-м в СМИ в последний раз появились слухи о связи Селены и Джастина, а вскоре певец неожиданно женился на модели Хейли Болдуин. Страшно вспоминать, как такие новости повлияли на Гомес: девушка несколько недель провела в реабилитационном центре, чтобы избавиться от депрессии.
В последнее время звезда пытается максимально отстраниться от прошлого. Селена не раз давала интервью, в которых говорила о болезненности предыдущих отношений, а в новых песнях открыто признается, что мечтает о новом романе.
Недавно Гомес снова высказалась о своей личной жизни в беседе для YouTube-канала
Genius.
Знаменитость поведала, что ей очень хочется верить в красивые истории любви, — однако ей кажется, что свой шанс она уже упустила.
«Иногда я с самого утра раздражена и только и повторяю себе: ''Я останусь одна навсегда''. Но через 15 минут настойчиво говорю себе: ''Я знаю, что есть кто-то для меня''», — рассказала певица.
Также Селена призналась, что ей по-прежнему сложно полюбить себя и поверить в свои силы. «Со временем и возрастом становится лучше, но, кажется, я всегда буду над этим работать. У меня есть право говорить о том, о чем я хочу говорить», — резюмировала знаменитость.
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