В последнее время звезда пытается максимально отстраниться от прошлого. Селена не раз давала интервью, в которых говорила о болезненности предыдущих отношений, а в новых песнях открыто признается, что мечтает о новом романе.

Недавно Гомес снова высказалась о своей личной жизни в беседе для YouTube-канала

Genius.



Знаменитость поведала, что ей очень хочется верить в красивые истории любви, — однако ей кажется, что свой шанс она уже упустила.



«Иногда я с самого утра раздражена и только и повторяю себе: ''Я останусь одна навсегда''. Но через 15 минут настойчиво говорю себе: ''Я знаю, что есть кто-то для меня''», — рассказала певица.

