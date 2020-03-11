Стало известно, чем же закончилось знаменитое дело Харви Вайнштейна. Множество женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, да и не только в них. В конце февраля 67-летнего Вайнштейна признали виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн, а также в том, что некогда влиятельный продюсер принудил к оральному сексу начинающую артистку Мими Хейли.
11 марта Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Ему грозило до 29 лет заключения. Судью Джеймса Берка не разжалобил вид подсудимого, которого, как передает РИА Новости, привезли на каталке и в наручниках, ни состояние его здоровья — 4 марта продюсер перенес операцию на сердце. Адвокаты Вайнштейна считали, что ему дадут меньший срок из-за состояния здоровья.
Как сообщает издание Vanity Fair, получив возможность сказать последнее слово, бывший продюсер извинился перед обеими женщинами и заметил, что глубоко сожалеет о случившемся.
Напомним, после того, как Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии, его экс-супруга Джорджина Чапман перестала выходить в свет и общаться с журналистами. По слухам, она уже нашла новую любовь в лице актера Эдриана Броуди.
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