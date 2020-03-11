Стало известно, чем же закончилось знаменитое дело Харви Вайнштейна. Множество женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, да и не только в них. В конце февраля 67-летнего Вайнштейна признали виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн, а также в том, что некогда влиятельный продюсер принудил к оральному сексу начинающую артистку Мими Хейли.