Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

В деле скандально известного продюсера наконец-то поставлена точка. Ближайшие 23 года Харви Вайнштейн проведет за решеткой. 

11 марта 2020 · Текст: · Фото:

Харви Вайнштейн

Стало известно, чем же закончилось знаменитое дело Харви Вайнштейна. Множество женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, да и не только в них. В конце февраля 67-летнего Вайнштейна признали виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн, а также в том, что некогда влиятельный продюсер принудил к оральному сексу начинающую артистку Мими Хейли.

Харви Вайнштейн

11 марта Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Ему грозило до 29 лет заключения. Судью Джеймса Берка не разжалобил вид подсудимого, которого, как передает РИА Новости, привезли на каталке и в наручниках, ни состояние его здоровья — 4 марта продюсер перенес операцию на сердце. Адвокаты Вайнштейна считали, что ему дадут меньший срок из-за состояния здоровья. 

Как сообщает издание Vanity Fair, получив возможность сказать последнее слово, бывший продюсер извинился перед обеими женщинами и заметил, что глубоко сожалеет о случившемся. 

...
Харви Вайнштейну предстоит длительное заключение
1 из 10

Напомним, после того, как Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии, его экс-супруга Джорджина Чапман перестала выходить в свет и общаться с журналистами. По слухам, она уже нашла новую любовь в лице актера Эдриана Броуди. 

Теги

Комментарии

10
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Бедный мужик
  • Вот интересно... а мама Джигана 34 года назад в США не ездила? В Голливуд не пыталась попасть?
  • Поделом!
  • Это отец Джигана?
  • Много ему дали, конечно. А что же там за история, кому он помешал, кто знает? Явно же не из-за этих актрис его утопили
  • Мдэ... Бедааа... Бабы защищают ***. Что-то здесь пошло не так, система дала сбой😄
  • Человек не приятный, но я, больше чем уверена, что многие актрисы сами знали на что идут, пробивались, как могли, а потом захотели, заработать, чтобы он выплачивал компенцацию.
  • Мда... История высосана из пальца. Явно он просто кому-то дорогу очень сильно перешел. А актрисульки эти конечно крайне непорядочные женщины. Сначала прыгали к нему в постель за роли, а теперь через 20 лет решили его же и утопить. Того, благодаря кому, о них вообще знают.
  • Бедный мужик, сделал из постредственностей голливудских звезд а они так его, бедолага)))) сами из трусов выпрыгивали в надежде на главные роли и вот расплата)))эх)))
  • даааа,,, у нас бы он никогда не сел, ещё бы и просились на встречу бабенцы

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633