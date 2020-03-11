История Екатерины Диденко, чей муж и двое гостей погибли после вечеринки в честь ее 29-летия, обрастает новыми подробностями. «Аптечный ревизорро» решила не залегать на дно, а продолжила вести блог, в котором рассказывает о своей жизни после трагедии.

Напомним, Валентин, 32-летний супруг Екатерины, планировал сделать жене сюрприз. Купив 25 кг сухого льда, мужчина бросил его в небольшой бассейн в одном из банных комплексов столицы. В результате произошедшей химической реакции Валентин и двое гостей получили ожоги и отек легких. Мужчина скончался ночью 29 февраля, и позднее Екатерина благодарила своего супруга за то, что он умер не в день ее рождения.

Поведение вдовы вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Некоторым показалось, что блогер «хайпует на горе». На такие мысли юзеров натолкнуло то, что Диденко вскоре после смерти мужа начала появляться на телешоу и продолжила вести свой блог.