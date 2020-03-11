История Екатерины Диденко, чей муж и двое гостей погибли после вечеринки в честь ее 29-летия, обрастает новыми подробностями. «Аптечный ревизорро» решила не залегать на дно, а продолжила вести блог, в котором рассказывает о своей жизни после трагедии.
Напомним, Валентин, 32-летний супруг Екатерины, планировал сделать жене сюрприз. Купив 25 кг сухого льда, мужчина бросил его в небольшой бассейн в одном из банных комплексов столицы. В результате произошедшей химической реакции Валентин и двое гостей получили ожоги и отек легких. Мужчина скончался ночью 29 февраля, и позднее Екатерина благодарила своего супруга за то, что он умер не в день ее рождения.
Поведение вдовы вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Некоторым показалось, что блогер «хайпует на горе». На такие мысли юзеров натолкнуло то, что Диденко вскоре после смерти мужа начала появляться на телешоу и продолжила вести свой блог.
11 марта Екатерина опубликовала новые инстаграм-истории, где рассказала о своем состоянии. «У меня пропал аппетит от слова вообще. Я стараюсь много пить... За день могу обойтись парочкой печенек», — призналась блогер.
Кроме того, Диденко сообщила, что ей уже дважды снился покойный муж. Причем при жизни она ни разу не видела его во сне. Также Екатерина попросила хейтеров больше не писать ей обидные комментарии. Впрочем, эта просьба из ее уст звучит не в первый раз.
Напомним, Диденко до сих пор не рассказала о трагедии своей дочери Насте. Девушка призналась, что она побоялась это сделать. Сейчас Екатерина находит силы лишь на то, чтобы смотреть фотографии и вспоминать о счастливой жизни с Валентином.
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