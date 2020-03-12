Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

На своей странице в Twitter Том Хэнкс сообщил не самую приятную новость: он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Сейчас актер с супругой находятся в Австралии, где Том снимается в картине про Элвиса Пресли. В проекте киностудии Warner Bros. Хэнкс исполняет роль менеджера певца Тома Паркера.
Киностудия уже сделала официальное заявление и отметила, что сотрудничает с властями страны, дабы установить, кто контактировал с Хэнском. «Мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто работает над нашими фильмами по всему миру», — отметили в Warner Bros.
Том Хэнкс ответственно заявил, что хочет сделать все правильно и готов находиться в изоляции столько, сколько потребуется. Сдавать анализы он с женой отправился после того, как у них появилась слабость и боли в теле, а у Риты еще и озноб и температура.
Чет Хэнкс, сын Тома и Риты, уже успел успокоить поклонников своих именитых родителей и заявил в Инстаграме, что они чувствуют себя хорошо и предприняли все необходимые меры предосторожности.
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