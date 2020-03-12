Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

63-летний Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон почувствовали недомогание и, как ответственные люди, сдали анализы на коронавирус. Результат положительный.

12 марта 2020 · Текст:

На своей странице в Twitter Том Хэнкс сообщил не самую приятную новость: он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Сейчас актер с супругой находятся в Австралии, где Том снимается в картине про Элвиса Пресли. В проекте киностудии Warner Bros. Хэнкс исполняет роль менеджера певца Тома Паркера. 

Фотография, под которой Том сообщил о своем диагнозе

Киностудия уже сделала официальное заявление и отметила, что сотрудничает с властями страны, дабы установить, кто контактировал с Хэнском. «Мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто работает над нашими фильмами по всему миру», — отметили в Warner Bros.

Том Хэнкс ответственно заявил, что хочет сделать все правильно и готов находиться в изоляции столько, сколько потребуется. Сдавать анализы он с женой отправился после того, как у них появилась слабость и боли в теле, а у Риты еще и озноб и температура.

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Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом
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Чет Хэнкс, сын Тома и Риты, уже успел успокоить поклонников своих именитых родителей и заявил в Инстаграме, что они чувствуют себя хорошо и предприняли все необходимые меры предосторожности.

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Комментарии

3
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  • он то вылечится при таких деньгах, а вот остальные..
  • Началось ! Сейчас будет двойной давление с СМИ и влияния Голливуда ... завтра с утра все побегут за гречкой
  • Он-то узнал про вирус и вылечится. А вот нам как анализы сдавать, если их в принципе не делают?

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