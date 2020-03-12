СМИ: Джигана могут лишить родительских прав

Джиган и Оксана Самойлова уже несколько дней хранят стратегическое молчание и не рассказывают фолловерам, что же конкретно случилось в их семье и почему Оксана не выходит на связь, а Джиган вымаливает у нее прощение в рехабе.
Зато инсайдеры все знают и охотно делятся информацией. По словам источников, которые передает портал Super.ru, брак музыканта и бизнесвумен подходит к логическому завершению.
Джиган, как сообщает аноним, действительно напал на супругу. Самойлова терпеть такие выходки не намерена и собирается разводиться с мужем.
Более того, девушка планирует лишить отца своих детей родительских прав — вероятно, он вел себя максимально неадекватно, ведь в ином случае эта мера не была бы оправдана.
Напомним, 8 марта Оксана заявила в соцсетях, что «не хочет просыпаться в этот мир», а после стало известно, что Джиган попал в наркологическую клинику Seaside Palm Beach Rehab.
До этого он несколько дней подряд вел себя странно, матерился в прямых эфирах в Инстаграме, ругался с коллегами и угрожал расправой блогерам.
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