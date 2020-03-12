СМИ: Джигана могут лишить родительских прав

Терпение Оксаны Самойловой подошло к концу. Девушка, по словам СМИ, готова пойти на крайние меры, лишь бы защитить своих детей, младшему из которых нет еще и месяца.

12 марта 2020 · Текст:

Джиган и Оксана Самойлова уже несколько дней хранят стратегическое молчание и не рассказывают фолловерам, что же конкретно случилось в их семье и почему Оксана не выходит на связь, а Джиган вымаливает у нее прощение в рехабе.

Зато инсайдеры все знают и охотно делятся информацией. По словам источников, которые передает портал Super.ru, брак музыканта и бизнесвумен подходит к логическому завершению. 

Джиган, как сообщает аноним, действительно напал на супругу. Самойлова терпеть такие выходки не намерена и собирается разводиться с мужем. 

Более того, девушка планирует лишить отца своих детей родительских прав — вероятно, он вел себя максимально неадекватно, ведь в ином случае эта мера не была бы оправдана.

Напомним, 8 марта Оксана заявила в соцсетях, что «не хочет просыпаться в этот мир», а после стало известно, что Джиган попал в наркологическую клинику Seaside Palm Beach Rehab.

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Джиган и Оксана Самойлова женаты 8 лет
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До этого он несколько дней подряд вел себя странно, матерился в прямых эфирах в Инстаграме, ругался с коллегами и угрожал расправой блогерам.

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Комментарии

3
под именем
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  • неприятный типок. Что она в нем изначально нашла?
  • а что они женаты? я думала так живут. И фамилиии у них разные.И девочки носят фамилию матери. Ну ладно, развод так развод.Если не пиар, то от такого надо бежать.
  • Правильно сделает ! Она умничка одна не останется, я б прижала такого папашу по самое не хочу , вообще мужик обнаглел

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