СМИ: Джигана могут лишить родительских прав

Джиган и Оксана Самойлова уже несколько дней хранят стратегическое молчание и не рассказывают фолловерам, что же конкретно случилось в их семье и почему Оксана не выходит на связь, а Джиган вымаливает у нее прощение в рехабе.

Зато инсайдеры все знают и охотно делятся информацией. По словам источников, которые передает портал Super.ru, брак музыканта и бизнесвумен подходит к логическому завершению.