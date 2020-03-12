Из-за стресса у Екатерины Диденко началось обострение витилиго

После трагических событий Екатерина продолжила вести свой блог. Как оказалось, у блогера начались проблемы со здоровьем. Она плохо спит и с трудом заставляет себя поесть. Обо всем этом «аптечный ревизорро» рассказывает в инстаграм-историях.



Она также просит подписчиков не критиковать ее. Диденко получает множество замечаний от хейтеров из-за того, что «хайпует на своем горе». Это выражается в том, что девушка сразу после смерти супруга начала появляться на телешоу и делиться своими переживаниями.