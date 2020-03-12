Из-за стресса у Екатерины Диденко началось обострение витилиго

28 февраля жизнь Екатерины Диденко разделилась на «до» и «после». В этот день блогер позвала друзей на вечеринку в честь своего дня рождения. Ее супруг Валентин, желая сделать жене сюрприз, высыпал 25 кг сухого льда в бассейн с водой. Началась химическая реакция. Финал истории печален: муж «аптечного ревизорро» и двое гостей погибли от ожогов и отека легких.
После трагических событий Екатерина продолжила вести свой блог. Как оказалось, у блогера начались проблемы со здоровьем. Она плохо спит и с трудом заставляет себя поесть. Обо всем этом «аптечный ревизорро» рассказывает в инстаграм-историях.
Она также просит подписчиков не критиковать ее. Диденко получает множество замечаний от хейтеров из-за того, что «хайпует на своем горе». Это выражается в том, что девушка сразу после смерти супруга начала появляться на телешоу и делиться своими переживаниями.
12 марта Екатерина сообщила о новой беде, с которой столкнулась. «Сегодня обнаружила, что количество белых участков на коже (витилиго) из-за стресса сильно увеличилось», — сообщила блогер, показав свои руки.
Витилиго — это нарушение пигментации, из-за которого некоторые участки кожи могут становиться светлыми.
Напомним, Екатерина воспитывает двоих детей. Она все еще не решилась рассказать старшей дочери Насте о смерти ее папы. Недавно, не сумев сдержать свои эмоции, блогер сильно накричала на заболевшую девочку.
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