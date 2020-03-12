Из-за стресса у Екатерины Диденко началось обострение витилиго

После смерти супруга здоровье Екатерины Диденко заметно подкосилось. Блогер потеряла покой и сон, а теперь у нее начались другие проблемы.

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Екатерина Диденко

28 февраля жизнь Екатерины Диденко разделилась на «до» и «после». В этот день блогер позвала друзей на вечеринку в честь своего дня рождения. Ее супруг Валентин, желая сделать жене сюрприз, высыпал 25 кг сухого льда в бассейн с водой. Началась химическая реакция. Финал истории печален: муж «аптечного ревизорро» и двое гостей погибли от ожогов и отека легких.

Екатерина Диденко
Екатерина Диденко с мужем и детьми

После трагических событий Екатерина продолжила вести свой блог. Как оказалось, у блогера начались проблемы со здоровьем. Она плохо спит и с трудом заставляет себя поесть. Обо всем этом «аптечный ревизорро» рассказывает в инстаграм-историях.

Она также просит подписчиков не критиковать ее. Диденко получает множество замечаний от хейтеров из-за того, что «хайпует на своем горе». Это выражается в том, что девушка сразу после смерти супруга начала появляться на телешоу и делиться своими переживаниями.

12 марта Екатерина сообщила о новой беде, с которой столкнулась. «Сегодня обнаружила, что количество белых участков на коже (витилиго) из-за стресса сильно увеличилось», — сообщила блогер, показав свои руки.

Витилиго — это нарушение пигментации, из-за которого некоторые участки кожи могут становиться светлыми. 

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Екатерина Диденко осталась одна с двумя детьми
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Напомним, Екатерина воспитывает двоих детей. Она все еще не решилась рассказать старшей дочери Насте о смерти ее папы. Недавно, не сумев сдержать свои эмоции, блогер сильно накричала на заболевшую девочку.

Комментарии

2
под именем
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  • Она больной человек.По другому я назвать её и не могу.... Жалко мужа и детей,её не жаль.
  • Да, хайп на смерти мужа-это уже психологическая болезнь у нее. Нужно отобрать у нее мобильник, комп и пусть посидит дома поплачет и больше будет уделять внимания детям.

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