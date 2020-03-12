Журналисты издания The New York Times опубликовали новость о том, что 32-летняя Челси Мэннинг попыталась свести счеты с жизнью, находясь в тюрьме в Вирджинии. Об этом прессе рассказали адвокаты политической активистки.

Челси стала известна благодаря сотрудничеству с WikiLeaks более десяти лет назад. Тогда она служила в армии США под именем Брэдли Мэннинг. В мае 2010 года Брэдли арестовали и обвинили в передаче больше 700 тысяч секретных документов организации Джулиана Ассанжа.