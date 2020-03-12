Женщина-трансгендер, которая была информатором WikiLeaks, пыталась покончить с собой

Адвокаты Челси Мэннинг сообщили, что 32-летняя общественная деятельница госпитализирована после попытки самоубийства в тюрьме.

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Челси Мэннинг

Журналисты издания The New York Times опубликовали новость о том, что 32-летняя Челси Мэннинг попыталась свести счеты с жизнью, находясь в тюрьме в Вирджинии. Об этом прессе рассказали адвокаты политической активистки.

Челси стала известна благодаря сотрудничеству с WikiLeaks более десяти лет назад. Тогда она служила в армии США под именем Брэдли Мэннинг. В мае 2010 года Брэдли арестовали и обвинили в передаче больше 700 тысяч секретных документов организации Джулиана Ассанжа.

Брэдли Мэннинг

Арестованный Брэдли заявил, что намерен сменить пол, и начал гормональную терапию. За разглашение гостайны суд вынес Мэннингу строгий приговор — 35 лет лишения свободы, однако информатору WikiLeaks удалось выйти из тюрьмы в 2017-м по решению Барака Обамы.

Впрочем, на этом проблемы Челси с судебной системой не закончились. В 2019-м году ее привлекли по делу Джулиана Ассанжа, обвиненного в шпионаже. Мэннинг отказалась давать показания, заявив, что уже отвечала на все эти вопросы еще 6 лет назад.

Служителям правопорядка ничего не оставалось, как снова заключить Челси под стражу в следственный изолятор в штате Вирджиния, где она и находится до сих пор. 13 марта планировались новые слушания, где судья должен был решить, будут ли продлены санкции против политической активистки.

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Женщина-трансгендер пыталась покончить с собой в тюремной камере
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Мэннинг категорически не хочет давать показания и уже не в первый раз совершает попытку самоубийства — в 2016-м году заключенную дважды госпитализировали по этой причине.

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