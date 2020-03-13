55-летняя Алена Апина доказала, что полна огня, обнажив стройные ноги и пышную грудь на пикантных фото

Алена Апина поделилась в соцсетях кадрами, которые взбудоражили подписчиков. Звезда показала, что ей нечего стесняться.

Алена Апина

На днях Алена Апина разместила новый пост в своем Инстаграме. Многие знаменитости сейчас пишут о вспышке коронавируса, вот и певицу эта участь не избежала. Знаменитость поделилась размышлениями о том, как все, кому необходимо самоизолироваться, проводят досуг на карантине.

«Кризис, вирус, карантин Кто-то дома пьет один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей. Концерты отменяются, переносятся, границы закрываются, про деньги лучше не начинать. Проще всего сидеть. Размазывать сопли по щекам. А можно читать или писать книжки, песни, знакомиться с хорошими людьми (виртуально пока!), йога, штанга, фото.... Список бесконечный и у каждого свой! Я вот начала стишатками баловаться и разгребать прошлогодние фото», — сообщила Апина.

Алена Апина

Примечательно, что свое стихотворение Апина сопроводила пикантными фотографиями, сделанными Натальей Галич

На снимках Алена предстала в образе роковой женщины со светлыми кудрями и алой помадой. Серебристое мини-платье со спущенным рукавом позволяло увидеть пышную грудь певицы. Многие также оценили ее длинные подтянутые ноги. Да, ей точно не дашь 55 лет, о чем знаменитости незамедлительно сообщили подписчики. Они оставили ей множество комплиментов.

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Алена Апина периодически радует фолловеров пикантными снимками
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«И грудь и ноги — красота, почаще нас, страждущих балуй», «Любимая хулиганочка», «Класс, Ален, вы просто огонь», — писали фолловеры.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Пенсию хоть оформить не забыла.
  • Последняя попытка выйти замуж......
  • Это Крисс Дженнер полна огня в свой полтос, а наш нафталин пыжится, что-то кому-то доказать. Ваш поезд ушёл, ещё 20 лет тому назад.
  • Она не пьёт часом? Девочка приятная у неё, хоть и не раскрасавица.

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