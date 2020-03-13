На днях Алена Апина разместила новый пост в своем Инстаграме. Многие знаменитости сейчас пишут о вспышке коронавируса, вот и певицу эта участь не избежала. Знаменитость поделилась размышлениями о том, как все, кому необходимо самоизолироваться, проводят досуг на карантине.

«Кризис, вирус, карантин Кто-то дома пьет один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей. Концерты отменяются, переносятся, границы закрываются, про деньги лучше не начинать. Проще всего сидеть. Размазывать сопли по щекам. А можно читать или писать книжки, песни, знакомиться с хорошими людьми (виртуально пока!), йога, штанга, фото.... Список бесконечный и у каждого свой! Я вот начала стишатками баловаться и разгребать прошлогодние фото», — сообщила Апина.