«Мне 31, и я счастлива!»: Татьяна Брухунова встретила день рождения на пляже в Дубае

В этом году свой день рождения возлюбленная Евгения Петросяна проводит в жарких краях, ведь ее праздник удачно пришелся на отпуск. Татьяна вовсю принимает поздравления.

Татьяна Брухунова

13 марта Татьяна Брухунова разместила новый пост в Инстаграме. Он был связан с важным событием ее жизни, ведь именно в этот день возлюбленная Евгения Петросяна отмечает день рождения. Свое 31-летие она встретила в Дубае, а потому не упустила возможности поделиться красочным кадром. На снимке Татьяна радуется жизни, принимая солнечные ванны с закрытыми глазами.

Татьяна Брухунова

«Мне 31, и я счастлива!» — коротко сообщила Брухунова.

В комментариях подписчики поздравили именинницу, не скупясь на комплименты. «Милая, жизнерадостная, обаятельная, скромная, интересная, в меру загадочная и просто красотка! С днем рождения!», «Татьяна, с днем рождения! Оставайтесь верной себе и сверкайте! Счастья и любви!», «Юная, прекрасная, замечательная... пусть все у вас будет хорошо», — писали фолловеры.

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Татьяна Брухунова призналась, что она счастлива
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Напомним, Татьяна отдыхает в компании своего возлюбленного Евгения Петросяна. Они публикуют снимки из Дубая и демонстрируют интересные пляжные луки. Так, Татьяна наслаждается солнцем в слитном купальнике Natayakim, а Евгений Ваганович загорает в модной рубашке

Ждем не дождемся, когда Татьяна покажет, что получила в подарок. Напомним, в прошлом году она порадовала себя шопингом в люксовых бутиках.

Woman.ru поздравляет Татьяну Брухунову с 31-летием!

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

9
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  • Ей 31год??? Без комментариев.
  • Это настоящая баба Таня...
  • Это ж надо умудриться в 31 выглядеть на 41. Хотя с таким пожилым женихом немудрено)
  • Здесь большая половина была бы счастлива отметить свой 31 на пляже в Дубае.
  • 31-летняя Брухунова отдыхает в компании 74-летнего возлюбленного Петросяна. До чего же жутко это звучит=))))
  • Она мне свинку на пляже напоминает в одном из первых выпусков «Ну погоди!», даже не знаю по чему. Какое-то на ней всегда все дурацкое включая очки, стрижку, цвет волос и ноздри. Ноздри конечно не ее вина, но стрижку можно и другую попробовать.
  • Называть Петросяна возлюбленным - это насмешка такая?
  • Скромная...сомнительно,дорогие подписчики
  • ведь для кого-то счастье просто в брендовых вещах и в достатке... завидую! живут же люди сегодняшним днем, не думают о завтрашнем дне, о том, что теряют время со старыми мужчинами, что нет семьи и детей.

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