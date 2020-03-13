13 марта Татьяна Брухунова разместила новый пост в Инстаграме. Он был связан с важным событием ее жизни, ведь именно в этот день возлюбленная Евгения Петросяна отмечает день рождения. Свое 31-летие она встретила в Дубае, а потому не упустила возможности поделиться красочным кадром. На снимке Татьяна радуется жизни, принимая солнечные ванны с закрытыми глазами.
«Мне 31, и я счастлива!» — коротко сообщила Брухунова.
В комментариях подписчики поздравили именинницу, не скупясь на комплименты. «Милая, жизнерадостная, обаятельная, скромная, интересная, в меру загадочная и просто красотка! С днем рождения!», «Татьяна, с днем рождения! Оставайтесь верной себе и сверкайте! Счастья и любви!», «Юная, прекрасная, замечательная... пусть все у вас будет хорошо», — писали фолловеры.
Напомним, Татьяна отдыхает в компании своего возлюбленного Евгения Петросяна. Они публикуют снимки из Дубая и демонстрируют интересные пляжные луки. Так, Татьяна наслаждается солнцем в слитном купальнике Natayakim, а Евгений Ваганович загорает в модной рубашке.
Ждем не дождемся, когда Татьяна покажет, что получила в подарок. Напомним, в прошлом году она порадовала себя шопингом в люксовых бутиках.
Woman.ru поздравляет Татьяну Брухунову с 31-летием!
13 марта 2020 · ·
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