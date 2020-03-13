Напомним, Татьяна отдыхает в компании своего возлюбленного Евгения Петросяна. Они публикуют снимки из Дубая и демонстрируют интересные пляжные луки. Так, Татьяна наслаждается солнцем в слитном купальнике Natayakim, а Евгений Ваганович загорает в модной рубашке.

Ждем не дождемся, когда Татьяна покажет, что получила в подарок. Напомним, в прошлом году она порадовала себя шопингом в люксовых бутиках.



Woman.ru поздравляет Татьяну Брухунову с 31-летием!