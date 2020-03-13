54-летняя Марина Зудина сыграла в «Содержанках» супругу влиятельного чиновника (в его роли — Сергей Бурунов). Оба персонажа несчастливы в браке. Бурунов заводит отношения с героиней Софьи Эрнст, а вот его супруга попадает в сети известного альфонса, которого сыграл Александр Кузнецов.

Казалось, что в первом сезоне мы уже видели все, но ко второму Марина Зудина таки решилась раздеться. Актриса поделилась впечатлениями от съемок постельных сцен с журналистами «КП» на кинофестивале «Утро Родины».