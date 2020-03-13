54-летняя Марина Зудина рассказала, как снималась в эротических сценах с 27-летним Александром Кузнецовым

Сериал «Содержанки» славится своими постельными сценами. Марина Зудина открыла секреты откровенных съемок и призналась, что ей было тяжело найти общий язык с коллегами из-за разницы в возрасте.

54-летняя Марина Зудина сыграла в «Содержанках» супругу влиятельного чиновника (в его роли — Сергей Бурунов). Оба персонажа несчастливы в браке. Бурунов заводит отношения с героиней Софьи Эрнст, а вот его супруга попадает в сети известного альфонса, которого сыграл Александр Кузнецов.

Казалось, что в первом сезоне мы уже видели все, но ко второму Марина Зудина таки решилась раздеться. Актриса поделилась впечатлениями от съемок постельных сцен с журналистами «КП» на кинофестивале «Утро Родины». 

«Я в первом сезоне лежу под простынкой и не обнажаюсь, может спина слегка мелькает в кадре. Там удар на себя взяли другие актрисы, я вообще не про это. А во втором сезоне немножко есть, но опять-таки в меру. Я не принимала участие в каких-то конкретных откровенных эротических сценах просто потому, что есть кому это делать, та нагрузка на других артистов легла», — рассказала Зудина.

Впрочем, Марина кокетничает — в нескольких сериях второго сезона нашумевшего сериала актриса буквально грудью встала на защиту рейтингов. В кадре с молодым коллегой Кузнецовым Зудина продемонстрировала шикарное тело. После этого поклонники наперебой оставляли ей восторженные комментарии в Инстаграме.

Артистка призналась, что поначалу ей было трудно найти контакт с коллегами по съемочной площадке, потому что большинство из них куда моложе нее. Это несколько осложняло работу, ведь, по мнению Марины, нет ничего важнее живого человеческого общения. 

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54-летняя Марина Зудина сыграла 45-летнюю супругу чиновника
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«Вот я завела страницу месяц назад и как дура носилась с этой страницей. И месяц я наблюдала ее, как маленького ребенка. На все старалась отвечать. Главного я не понимала. Меня это очень поглотило. Правда-правда. И ты вдруг начинаешь черпать эмоции не от живого общения, а от этого», — рассказала Зудина о своем инстаграм-опыте.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

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