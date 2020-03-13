Джонни Депп и Эмбер Херд расстались 3 года назад, однако экс-супруги до сих пор не могут закрыть судебное дело о клевете. Сначала Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, затем выяснилось, что все это время она поднимала на него руку, а не наоборот.

Следующим ходом жаждущей крови Эмбер стала публикация личной переписки, в которой Депп предлагает кому-то расправиться с бывшей супругой самыми жестокими способами.