Джонни Депп и Эмбер Херд расстались 3 года назад, однако экс-супруги до сих пор не могут закрыть судебное дело о клевете. Сначала Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, затем выяснилось, что все это время она поднимала на него руку, а не наоборот.
Следующим ходом жаждущей крови Эмбер стала публикация личной переписки, в которой Депп предлагает кому-то расправиться с бывшей супругой самыми жестокими способами.
23 марта состоится новое заседание по непростому делу, и сейчас каждая деталь может повлиять на решение судей. На защиту Джонни встала главная любовь его жизни Вайнона Райдер. 48-летняя актриса обратилась к прессе с заявлением. Вайнона подчеркнула, что не хочет никого обвинять во лжи, но не может поверить в то, что говорит про ее бывшего возлюбленного Эмбер.
«Я очень хорошо знаю Джонни. Мы были вместе как пара в течение четырех лет, и я до сих считаю его своим лучшим другом, близким и родным человеком. Наши отношения с ним были одними из самых важных в моей жизни», — начала Райдер.
«Понятно, я не была рядом во время его брака с Эмбер. Но мой опыт настолько сильно отличался от того, что она описывает, что я была абсолютно шокирована, смущена и расстроена, услышав обвинения против Джонни. Сама мысль о том, что он невероятно жестокий человек, очень далека от того Джонни, которого я знала и любила. Я никак не могу смириться с этими обвинениями», — цитирует актрису издание The Blast.
«Я знаю его только как действительно хорошего человека — невероятно любящего, чрезвычайно заботливого парня, который защищал меня и людей, которых он любит. С ним я чувствовала себя как за каменной стеной», — подытожила Вайнона.
13 марта 2020 · ·
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