Самая сильная любовь Деппа встала на его защиту в судебном конфликте с Эмбер Херд

Громкий судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд и не думает утихать. О войне экс-супругов высказалась бывшая невеста актера Вайнона Райдер.

Джонни Депп и Эмбер Херд расстались 3 года назад, однако экс-супруги до сих пор не могут закрыть судебное дело о клевете. Сначала Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, затем выяснилось, что все это время она поднимала на него руку, а не наоборот. 

Следующим ходом жаждущей крови Эмбер стала публикация личной переписки, в которой Депп предлагает кому-то расправиться с бывшей супругой самыми жестокими способами.

23 марта состоится новое заседание по непростому делу, и сейчас каждая деталь может повлиять на решение судей. На защиту Джонни встала главная любовь его жизни Вайнона Райдер. 48-летняя актриса обратилась к прессе с заявлением. Вайнона подчеркнула, что не хочет никого обвинять во лжи, но не может поверить в то, что говорит про ее бывшего возлюбленного Эмбер.

«Я очень хорошо знаю Джонни. Мы были вместе как пара в течение четырех лет, и я до сих считаю его своим лучшим другом, близким и родным человеком. Наши отношения с ним были одними из самых важных в моей жизни», — начала Райдер.

«Понятно, я не была рядом во время его брака с Эмбер. Но мой опыт настолько сильно отличался от того, что она описывает, что я была абсолютно шокирована, смущена и расстроена, услышав обвинения против Джонни. Сама мысль о том, что он невероятно жестокий человек, очень далека от того Джонни, которого я знала и любила. Я никак не могу смириться с этими обвинениями», — цитирует актрису издание The Blast.

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Джонни Депп и Вайнона Райдер были вместе в течение четырех лет
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«Я знаю его только как действительно хорошего человека — невероятно любящего, чрезвычайно заботливого парня, который защищал меня и людей, которых он любит. С ним я чувствовала себя как за каменной стеной», — подытожила Вайнона.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

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