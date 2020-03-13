Совладелец Asos стал отцом двух дочерей спустя год после того, как потерял троих детей в результате теракта

В прошлом году из-за теракта на Шри-Ланке погибли более 290 человек. Среди них были трое из четверых детей Андерса Холча Повлсена. Спустя почти год после трагедии совладелец Asos поделился радостной новостью.