22 апреля 2019 года весь мир был шокирован новостью о череде взрывов, прогремевших на Шри-Ланке. Бомбы взорвались в церквях и отелях. Погибло более 290 человек.
Трагедия коснулась и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена. Совладелец Asos потерял троих из четверых детей: 15-летнюю Альму, 12-летнюю Агнес и пятилетнего Альфреда. В живых осталась только дочь Астрид.
Со страшных событий прошел почти год. 47-летний Андерс и его 41-летняя супруга Анна поделились радостной новостью — они снова стали родителями! 11 марта жена бизнесмена родила двух девочек.
Официальное заявление семьи прессе передали представители пары. Беременность и роды прошли без осложнений.
13 марта 2020 · ·
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