Совладелец Asos стал отцом двух дочерей спустя год после того, как потерял троих детей в результате теракта

В прошлом году из-за теракта на Шри-Ланке погибли более 290 человек. Среди них были трое из четверых детей Андерса Холча Повлсена. Спустя почти год после трагедии совладелец Asos поделился радостной новостью.

22 апреля 2019 года весь мир был шокирован новостью о череде взрывов, прогремевших на Шри-Ланке. Бомбы взорвались в церквях и отелях. Погибло более 290 человек. 

Трагедия коснулась и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена. Совладелец Asos потерял троих из четверых детей: 15-летнюю Альму, 12-летнюю Агнес и пятилетнего Альфреда. В живых осталась только дочь Астрид.

Со страшных событий прошел почти год. 47-летний Андерс и его 41-летняя супруга Анна поделились радостной новостью — они снова стали родителями! 11 марта жена бизнесмена родила двух девочек.

Андерс и его супруга смогли оправиться после страшной трагедии, произошедшей в прошлом году
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Официальное заявление семьи прессе передали представители пары. Беременность и роды прошли без осложнений.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

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