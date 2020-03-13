Анастасия Тарасова рассказала о ревности старшей дочери Миланы к новорожденной сестре

Около месяца назад Анастасия Тарасова и Дмитрий Тарасов стали родителями. Ростовская модель родила супругу дочь. И совсем недавно Дмитрий рассекретил имя девочки.
«Знакомьтесь — Ева Дмитриевна. Теперь я многодетный папуля. Спасибо, любимая, я очень счастлив, и ты знаешь, как я от этого кайфую. Будьте все у меня здоровы и счастливы, я вас люблю», — написал Дмитрий в своем Инстаграме.
А 13 марта Анастасия решила поделиться с фолловерами тем, что совсем скоро она пойдет к врачу, который, как надеется Тарасова, разрешит ей физические нагрузки. «И я буду вовсю делиться с вами своим питанием и тренировками», — написала девушка под фотографией со старшей дочкой Миланой.
Один из подписчиков поинтересовался в комментариях: не ревнует ли Милана к сестренке? «Нет, только возмущается, если младшая заплачет», — бесхитростно ответила Анастасия.
13 марта 2020 · ·
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