Анастасия Тарасова рассказала о ревности старшей дочери Миланы к новорожденной сестре

Супруга Дмитрия Тарасова продолжает делиться подробностями своей жизни с двумя детьми.

Около месяца назад Анастасия Тарасова и Дмитрий Тарасов стали родителями. Ростовская модель родила супругу дочь. И совсем недавно Дмитрий рассекретил имя девочки.

«Знакомьтесь — Ева Дмитриевна. Теперь я многодетный папуля. Спасибо, любимая, я очень счастлив, и ты знаешь, как я от этого кайфую. Будьте все у меня здоровы и счастливы, я вас люблю», — написал Дмитрий в своем Инстаграме. 

А 13 марта Анастасия решила поделиться с фолловерами тем, что совсем скоро она пойдет к врачу, который, как надеется Тарасова, разрешит ей физические нагрузки. «И я буду вовсю делиться с вами своим питанием и тренировками», — написала девушка под фотографией со старшей дочкой Миланой.

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Анастасия Тарасова недавно стала мамой во второй раз
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Один из подписчиков поинтересовался в комментариях: не ревнует ли Милана к сестренке? «Нет, только возмущается, если младшая заплачет», — бесхитростно ответила Анастасия.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

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