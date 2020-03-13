Анастасия Тарасова рассказала о ревности старшей дочери Миланы к новорожденной сестре

Около месяца назад Анастасия Тарасова и Дмитрий Тарасов стали родителями. Ростовская модель родила супругу дочь. И совсем недавно Дмитрий рассекретил имя девочки.

«Знакомьтесь — Ева Дмитриевна. Теперь я многодетный папуля. Спасибо, любимая, я очень счастлив, и ты знаешь, как я от этого кайфую. Будьте все у меня здоровы и счастливы, я вас люблю», — написал Дмитрий в своем Инстаграме.