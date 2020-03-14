«Папин друг приставал ко мне»: Оксана Лаврентьева рассказала о пережитых в 12 лет сексуальных домогательствах

Оксана Лаврентьева рассказала о том, что подростком стала жертвой сексуальных домогательств, и прокомментировала решение суда относительно Харви Вайнштейна.

Женщины все чаще и откровеннее стали рассказывать о том, о чем раньше было принято молчать. Истории домашнего и сексуального насилия, как выяснилось, коснулись очень многих представительниц прекрасного пола. И Оксана Лаврентьева не исключение.

41-летняя бизнесвумен опубликовала в Инстаграме архивное фото, на котором ей всего 12 лет, и написала о том, что ей пришлось пережить в том возрасте.

«Тогда мне казалось, что я уже очень взрослая и самостоятельная. И именно в этом возрасте мне казалось, что я уже все-все знаю. Но я не знала очень многих вещей», — начала свой рассказ супруга Александра Цыпкина.

«Например, того, что нужно немедленно рассказать маме, что папин друг каждый раз, приходя к нам в гости, приставал ко мне, когда родители не видели. Что нужно было закричать и позвать на помощь, что нужно хотя бы просто сказать ему ''НЕТ''. Потому что это ненормально», — шокировала Оксана подписчиков.

По словам бизнесвумен, в 12 лет с ней никто не разговаривал на эти темы. «Потому что никому и в голову не могло прийти, что это может делать человек, вхожий в семью, и потому что я была совсем ребенком», — продолжила откровенничать Лаврентьева.

12-летняя Оксана стыдилась отказать, потому что «ведь я уже взрослая», переживала, что ей не нравится то, что происходит («Вдруг я несексуальная?»), и наблюдала за этим с интересом (ведь это же то, что делают старшие).

Только позже она поняла, что в действительности происходило, и избавлялась от психологических последствий домогательств в кабинете у психолога, пролив немало слез. Сейчас Оксана вспоминает о случившемся безэмоционально.

«Если женщина не ''включает мозги'' и идет в гостиничный номер — это не значит, что ее можно принуждать к сексуальным действиям, если подросток испытывает интерес к сексу — это не значит, что взрослый мужчина может этим пользоваться, если женщина была пьяной, глупой, не смогла дать отпор/оцепенела — это не значит, что можно ее насиловать», — высказалась Лаврентьева.

Также Лаврентьева выразила свое согласие с приговором, который получил Харви Вайнштейн — продюсер сядет в тюрьму на 23 года, что в его случае является пожизненным заключением, за изнасилования и склонения к сексу.

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Оксана Лаврентьева родилась 30 декабря 1978 года в Ленинграде
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«Да, 23 года — это очень жестокий срок, но я надеюсь, это остановит в будущем огромное количество мужчин от подобных действий. А женщины узнают, что они могут сказать ''НЕТ'' и могут говорить о том, что с ними произошло спустя любое количество лет», — подытожила Оксана, поставив хештэг #виновен.

14 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Слишком много стало травмированных, слишком много. Без имен такие лишь обесценивают истории и переживания реальных жертв, а всем без разбора мужчинам создают славу вечных насильников
  • Теперь понятно откуда эти склонности к эксгибиционизму. Все таки психику нужно лечить, а не оставлять на потом.

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