«Папин друг приставал ко мне»: Оксана Лаврентьева рассказала о пережитых в 12 лет сексуальных домогательствах

Женщины все чаще и откровеннее стали рассказывать о том, о чем раньше было принято молчать. Истории домашнего и сексуального насилия, как выяснилось, коснулись очень многих представительниц прекрасного пола. И Оксана Лаврентьева не исключение.

41-летняя бизнесвумен опубликовала в Инстаграме архивное фото, на котором ей всего 12 лет, и написала о том, что ей пришлось пережить в том возрасте.

«Тогда мне казалось, что я уже очень взрослая и самостоятельная. И именно в этом возрасте мне казалось, что я уже все-все знаю. Но я не знала очень многих вещей», — начала свой рассказ супруга Александра Цыпкина.