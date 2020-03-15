Джиган выписался из рехаба и едет домой?

Похоже, на Джигана не нашлось управы даже в престижном американском рехабе. Звездный отец, судя по всему, завершил свое недельное люкс-заточение и направляется домой. 

Джиган уже пару дней назад писал, что срок его «заточения» в одном из дорогостоящих рехабов США подходит к концу. В различных телеграм-каналах писали, что за неделю пребывания семья рэпера заплатила не меньше 80 000 долларов — а толку-то? Пользователи Сети не перестают изумляться и поведению многодетного отца, и слишком незамысловатым правилам содержания «пациента».

Никто не отобрал у рэпера мобильный телефон, да и за его режимом дня, похоже, никто не следил. Джиган записывал видео, как пьет алкогольные напитки и курит — довольно сомнительный способ лечения от наркотической зависимости!

Оксана Самойлова, которая на днях вышла на связь с подписчиками, объявила, что намеревается спасти папу своих детей. Похоже, она не торопится разрывать отношения с супругом, а хочет для начала привести его здоровье в порядок. 

15 марта Джиган опубликовал инстаграм-истории из машины. Рэпер сидел на пассажирском сидении в любимых солнцезащитных очках, а водитель вел автомобиль по шоссе. Многие решили, что рэпер возвращается домой — к Оксане и детям. Если это так, то в скором времени супругам придется серьезно поговорить и решить, что же делать дальше. 

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После рождения сына Джиган попал в рехаб
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Многие надеются, что Оксане и Джигану удастся помириться и сохранить семью, которую многие считали (и считают) идеальной. Время покажет!

15 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • У всех случаются кризисы, тем более публичный человек... Вытащит его Оксанка и будут жить долго и счастливо. Верю в вас, ребят)
  • Домой... я уж было подумала, что он на родину, в Одессу, улетел ....

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