Джиган выписался из рехаба и едет домой?

Оксана Самойлова, которая на днях вышла на связь с подписчиками, объявила, что намеревается спасти папу своих детей. Похоже, она не торопится разрывать отношения с супругом, а хочет для начала привести его здоровье в порядок.



15 марта Джиган опубликовал инстаграм-истории из машины. Рэпер сидел на пассажирском сидении в любимых солнцезащитных очках, а водитель вел автомобиль по шоссе. Многие решили, что рэпер возвращается домой — к Оксане и детям. Если это так, то в скором времени супругам придется серьезно поговорить и решить, что же делать дальше.