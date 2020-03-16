Единственный внук Ирины Аллегровой вырос накачанным красавчиком

68-летняя Ирина Аллегрова вышла в свет с молодым и очень симпатичным мужчиной. Его зовут Александр Барсегян, и он — внук знаменитой певицы.

На днях 68-летняя Ирина Аллегрова и ее внук Александр Барсегян вместе пришли на праздничный вечер по случаю дня рождения Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого. 

Гости мероприятия снимали фото и видео и выкладывали их в соцсети. Так, в Интернете появился ролик с танцующей в компании Николая Баскова именинницей. В кадр также попали и Александр с бабушкой.

Аллегрова раньше довольно часто брала внука на выступления, и многие ее поклонники отмечали, что мальчик вырастет настоящим красавцем. И оказались правы!

...
Ирина Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону 20 января 1952 года
1 из 10

Александр — сын единственной дочери Аллегровой Лалы и ее экс-возлюбленного Эрнеста Барсегяна. Молодой человек окончил факультет мировой политики МГУ и жениться, как сообщают СМИ, еще не успел.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Ирина красотка! Любимка. Счастья ей.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633