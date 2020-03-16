Единственный внук Ирины Аллегровой вырос накачанным красавчиком

На днях 68-летняя Ирина Аллегрова и ее внук Александр Барсегян вместе пришли на праздничный вечер по случаю дня рождения Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого.
Гости мероприятия снимали фото и видео и выкладывали их в соцсети. Так, в Интернете появился ролик с танцующей в компании Николая Баскова именинницей. В кадр также попали и Александр с бабушкой.
Аллегрова раньше довольно часто брала внука на выступления, и многие ее поклонники отмечали, что мальчик вырастет настоящим красавцем. И оказались правы!
Александр — сын единственной дочери Аллегровой Лалы и ее экс-возлюбленного Эрнеста Барсегяна. Молодой человек окончил факультет мировой политики МГУ и жениться, как сообщают СМИ, еще не успел.
16 марта 2020 · ·
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