Единственный внук Ирины Аллегровой вырос накачанным красавчиком

На днях 68-летняя Ирина Аллегрова и ее внук Александр Барсегян вместе пришли на праздничный вечер по случаю дня рождения Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого.

Гости мероприятия снимали фото и видео и выкладывали их в соцсети. Так, в Интернете появился ролик с танцующей в компании Николая Баскова именинницей. В кадр также попали и Александр с бабушкой.