16 марта Ксения Собчак разместила новый пост в своем Инстаграме. Как и многие звезды, она затронула тему коронавируса в России. Правда, лишь косвенно. Звезда не теряет присутствия духа и даже находит плюсы в ныположении. Ведь теперь 3-летний Платон не посещает детский сад.
«Но есть и хорошие новости: кто-то не ходит больше в детский сад и каждое утро — с мамой!» — сообщила Ксения.
Также она показала милый совместный снимок с мальчиком. В комментариях Собчак похвалили за оптимизм. Кроме того, подписчиков впечатлил трогательный кадр с весело улыбающимся Платоном. «Какой солнечный сыночек», «Столько эмоций в этом фото», «Какие они сладкие, наши малыши- карандаши! Дай вам Бог здоровья!» — писали фолловеры.
Кстати, в инстаграм-историях Ксения поинтересовалась у Платона, куда бы он хотел отправиться. Ответ мальчика изумил и телеведущую, и ее маму Людмилу Нарусову. Ведь наследник Собчак и Виторгана предложил поехать в Италию, закрытую на национальный карантин.
«Нельзя, там сейчас все болеют», — сообщила бабушка Платону. Ксения же спросила, почему мальчик вспомнил именно об этой стране. Тогда Людмила Нарусова предположила, что дело в погоде: в Италии сейчас тепло и солнечно, в отличие от российской столицы.
16 марта 2020 · ·
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