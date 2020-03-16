«Каждое утро с мамой»: Ксения Собчак рада, что из-за карантина может больше времени проводить с сыном

Ксения Собчак не теряет присутствия духа и находит плюсы даже во время всеобщих волнений из-за коронавируса. Занятая телеведущая рада любой возможности подольше побыть со своим сыном Платоном.

Ксения Собчак

16 марта Ксения Собчак разместила новый пост в своем Инстаграме. Как и многие звезды, она затронула тему коронавируса в России. Правда, лишь косвенно. Звезда не теряет присутствия духа и даже находит плюсы в ныположении. Ведь теперь 3-летний Платон не посещает детский сад.

Ксения Собчак

«Но есть и хорошие новости: кто-то не ходит больше в детский сад и каждое утро — с мамой!» — сообщила Ксения.

Также она показала милый совместный снимок с мальчиком. В комментариях Собчак похвалили за оптимизм. Кроме того, подписчиков впечатлил трогательный кадр с весело улыбающимся Платоном. «Какой солнечный сыночек», «Столько эмоций в этом фото», «Какие они сладкие, наши малыши- карандаши! Дай вам Бог здоровья!» — писали фолловеры.

Кстати, в инстаграм-историях Ксения поинтересовалась у Платона, куда бы он хотел отправиться. Ответ мальчика изумил и телеведущую, и ее маму Людмилу Нарусову. Ведь наследник Собчак и Виторгана предложил поехать в Италию, закрытую на национальный карантин.

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В 2016 году Ксения Собчак впервые стала матерью
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«Нельзя, там сейчас все болеют», — сообщила бабушка Платону. Ксения же спросила, почему мальчик вспомнил именно об этой стране. Тогда Людмила Нарусова предположила, что дело в погоде: в Италии сейчас тепло и солнечно, в отличие от российской столицы.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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