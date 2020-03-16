«Но есть и хорошие новости: кто-то не ходит больше в детский сад и каждое утро — с мамой!» — сообщила Ксения.

Также она показала милый совместный снимок с мальчиком. В комментариях Собчак похвалили за оптимизм. Кроме того, подписчиков впечатлил трогательный кадр с весело улыбающимся Платоном. «Какой солнечный сыночек», «Столько эмоций в этом фото», «Какие они сладкие, наши малыши- карандаши! Дай вам Бог здоровья!» — писали фолловеры.