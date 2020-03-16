16 марта Алеся Кафельникова разместила в Инстаграме новый пост. Модель отдыхает в жарких краях, так что она выложила снимок в бикини. Примечательно, что изначально девушка не планировала отправляться в Дубай. Алеся собиралась провести время в Куршевеле, но столкнулась с тем, что курорт закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Однако мириться с этим Кафельникова не собиралась. Если она решила, что хочет отдохнуть, значит, так и будет.
«Меня в этой жизни мало что останавливает, особенно когда появляется внезапный отпуск. Проведя все утро на телефоне, нашлись последние билеты в Дубай, въезд в который вроде закроют только с 17 числа», — сообщила модель.
Так что теперь Алеся наслаждается свежими фруктами, солнцем и белым песком. «Живу и не тужу», — заметила звездная наследница в подписи к новому селфи. На фотографии девушка выглядит довольной жизнью, и подписчики были рады, что Алеся хорошо проводит время. Правда, некоторых все же беспокоит, что Кафельникова путешествует по разным странам, несмотря на непростую ситуацию в мире.
«Красота, свежая такая», «Очаровательная девушка», «Слишком красивая, оставайся такой всегда», — писали фолловеры.
16 марта 2020 · ·
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