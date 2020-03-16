16 марта Алеся Кафельникова разместила в Инстаграме новый пост. Модель отдыхает в жарких краях, так что она выложила снимок в бикини. Примечательно, что изначально девушка не планировала отправляться в Дубай. Алеся собиралась провести время в Куршевеле, но столкнулась с тем, что курорт закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Однако мириться с этим Кафельникова не собиралась. Если она решила, что хочет отдохнуть, значит, так и будет.