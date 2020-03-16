На фоне стресса у Анны Седоковой вернулась крапивница

37-летняя певица поделилась в Инстаграме удручающими новостями, однако заявила, что со всем справится и продолжит работу над новым проектом.

Анна Седокова сообщила, что «перенервничала на днях», спровоцировав тем самым возвращение кожного заболевания, в результате которого покрывается сыпью.

Чтобы облегчить симптомы, артистке поставили капельницу, и сразу после этого Анна поехала на съемочную площадку. Седокова уверила, что справится с болезнью, и крапивница не встанет на пути съемок ее нового шоу.

Знаменитость не рассказала, что стало причиной перенесенного стресса, но фанаты уже выдвигают теории. Многие полагают, что виной всему стал коронавирус — всеобщая обеспокоенность и паника могли довести Анну. 

Впрочем, некоторые поклонники вспомнили неоднозначный пост, который поставил под сомнение идеальные отношения певицы с Янисом Тиммой. Артистка написала, что «иногда нужно уходить», и не на шутку напугала подписчиков, тут же решивших, что речь идет о расставании пары.

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Анна Седокова сообщила о рецидиве кожного заболевания
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Как бы то ни было, желаем Анне скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем запуска ее нового шоу.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Анна. Это импланты, организм так отторгает. Удалите импланты грудные

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