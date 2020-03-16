На фоне стресса у Анны Седоковой вернулась крапивница

Анна Седокова сообщила, что «перенервничала на днях», спровоцировав тем самым возвращение кожного заболевания, в результате которого покрывается сыпью.

Чтобы облегчить симптомы, артистке поставили капельницу, и сразу после этого Анна поехала на съемочную площадку. Седокова уверила, что справится с болезнью, и крапивница не встанет на пути съемок ее нового шоу.