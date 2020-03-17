«Спектакль, далекий от истины»: Любовь Успенская ответила на новые обвинения дочери

Конфликт между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной никак не решится, а масла в огонь подливают съемки в ток-шоу, которые охотно посещает звездная наследница.

Татьяна Плаксина, уже будучи в США, снялась в новой скандальной программе. Девушка дала интервью Дмитрию Борисову, в котором обвинила Любовь Успенскую в равнодушии и слежке, а также призналась, что не любит звездную маму.

Звезда шансона пыталась доказать, что все это время спасает дочь, а не вредит ей: «Не чувствую свою вину, да я супер-мать — я ни в чем ей не отказывала, я жила ею. Это было мое вдохновение…»

После выхода «Пусть говорят» родственницы обратились к подписчикам в своих соцсетях. 

«В ответ на поток грязи и лживой информации, которая льется на меня, я просто хочу внести ясность. С тех пор, как я приехала в Лос Анджелес и по сей день, я не получаю никакой финансовой поддержки от своей матери. Я продолжаю дорогостоящее лечение своего рта самостоятельно. Все, что я говорила во всех передачах, это мои слова», — поведала Татьяна Плаксина.

Заявление Любови Успенской было более развернутым. Певица назвала съемки программы «спектаклем, абсолютно далеким от истины» и выразила сожаление, что дочь зарабатывает походами на скандальные передачи. По словам звездной мамы, Плаксиной за участие в этом проекте заплатили $15 000 (около 1 млн рублей).

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Любовь Успенская пытается доказать свою невиновность
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«Мне потребовалось какое-то время, чтобы хоть немного прийти в себя после всех событий, произошедших в моей жизни. Татьяна сейчас успешно зарабатывает на шоу, которые оплачивают ее участие с конкретным подтекстом. Вот она — правда. Мне, как человеку, который жил в ситуации, которую сейчас активно муссируют, очень смешно наблюдать за этим аукционом. Из-под молотка, втридорога только что ушла очередная порция перекрученного грязного белья!» — заявила Успенская. 

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

4
под именем
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  • Супермама , конечно)
  • Любовь! Держитесь! Вы правы и вы—супермаркет!
  • Правильно сказала Салтыкова, Татьяна живет в прекрасном месте , а кто эту жизнь обеспечивает? Не ходит на работу ). мои картины-мои картины. Кто—то купил хотя бы одну?! А краски, холсты на какие деньги куплены, а коммуналку кто оплачивает? Одни вопросы...... При этом яяяяя. И хватит ее девочкой считать. Ей 30 лет!
  • Джиган, дочь Успенской, они жертвы богатых родителей, когда у человека нет нужды к чему то стремится, вроде все есть, а ничего не хочется.

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