Татьяна Плаксина, уже будучи в США, снялась в новой скандальной программе. Девушка дала интервью Дмитрию Борисову, в котором обвинила Любовь Успенскую в равнодушии и слежке, а также призналась, что не любит звездную маму.

Звезда шансона пыталась доказать, что все это время спасает дочь, а не вредит ей: «Не чувствую свою вину, да я супер-мать — я ни в чем ей не отказывала, я жила ею. Это было мое вдохновение…»