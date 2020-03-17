Татьяна Плаксина, уже будучи в США, снялась в новой скандальной программе. Девушка дала интервью Дмитрию Борисову, в котором обвинила Любовь Успенскую в равнодушии и слежке, а также призналась, что не любит звездную маму.
Звезда шансона пыталась доказать, что все это время спасает дочь, а не вредит ей: «Не чувствую свою вину, да я супер-мать — я ни в чем ей не отказывала, я жила ею. Это было мое вдохновение…»
После выхода «Пусть говорят» родственницы обратились к подписчикам в своих соцсетях.
«В ответ на поток грязи и лживой информации, которая льется на меня, я просто хочу внести ясность. С тех пор, как я приехала в Лос Анджелес и по сей день, я не получаю никакой финансовой поддержки от своей матери. Я продолжаю дорогостоящее лечение своего рта самостоятельно. Все, что я говорила во всех передачах, это мои слова», — поведала Татьяна Плаксина.
Заявление Любови Успенской было более развернутым. Певица назвала съемки программы «спектаклем, абсолютно далеким от истины» и выразила сожаление, что дочь зарабатывает походами на скандальные передачи. По словам звездной мамы, Плаксиной за участие в этом проекте заплатили $15 000 (около 1 млн рублей).
«Мне потребовалось какое-то время, чтобы хоть немного прийти в себя после всех событий, произошедших в моей жизни. Татьяна сейчас успешно зарабатывает на шоу, которые оплачивают ее участие с конкретным подтекстом. Вот она — правда. Мне, как человеку, который жил в ситуации, которую сейчас активно муссируют, очень смешно наблюдать за этим аукционом. Из-под молотка, втридорога только что ушла очередная порция перекрученного грязного белья!» — заявила Успенская.
17 марта 2020 · ·
Комментарии4