Крик о помощи? Эванджелин Лилли побрилась наголо и оставляет странные послания в Инстаграме

Все вы, конечно, помните красавицу-актрису Эванджелин Лилли, которая сыграла в сериале «Остаться в живых» и фильмах «Человек-муравей» и «Хоббит: Пустошь Смауга». Сейчас с некогда роскошной брюнеткой происходит что-то странное, и поклонники очень за нее беспокоятся.

Во-первых, она побрилась наголо (а все мы помним, что обычно такие эксперименты ничем хорошим не заканчиваются — Бритни Спирс является ярким тому доказательством).