Крик о помощи? Эванджелин Лилли побрилась наголо и оставляет странные послания в Инстаграме

Звезды — тоже люди. Частенько и они устают от популярности и соцсетей, и тогда уходят в небытие, прекращая вести активную деятельность в Инстаграме. Однако в большинстве случаев они всегда возвращаются, отдохнувшие и готовые с новыми силами нести бремя известности. Но во всех правилах есть исключения.
Все вы, конечно, помните красавицу-актрису Эванджелин Лилли, которая сыграла в сериале «Остаться в живых» и фильмах «Человек-муравей» и «Хоббит: Пустошь Смауга». Сейчас с некогда роскошной брюнеткой происходит что-то странное, и поклонники очень за нее беспокоятся.
Во-первых, она побрилась наголо (а все мы помним, что обычно такие эксперименты ничем хорошим не заканчиваются — Бритни Спирс является ярким тому доказательством).
Во-вторых, недавно она заявила, что попала под «правительственный надзор» и теперь боится «быть стертой технологией распознавания лиц».
«У меня был очень трудный прошлый год, но я не хотела делиться всем этим с вами, потому что я не желала быть темным облаком в вашем мире. Все, что я хотела, это доставлять радость. Дарить солнце», — написала Эванджелин.
«Я часто чувствую себя одинокой и невидимой», — разоткровенничалась звезда.
«Я всегда знала, что я сильная. Я была достаточно сильна, чтобы справиться со всей моей болью, а также с болью всех остальных», — продолжила изливать душу Лилли.
«Внезапно я была вынуждена столкнуться со слабостью и ограничениями, своей травмой и страхами. У меня не было выбора, кроме как признать, что я ограничена, или продолжать путь перфекционистского отрицания, которое неизбежно убьет меня», — неожиданно заговорила о смерти Эванджелин.
Поклонники уверены, что Лилли следует обратиться к врачу. «Это называется депрессия, и смеяться здесь не над чем. Надеюсь, она найдет в себе и своей семье что-то, за что можно держаться», «Депрессия, плохое питание, отсутствие близких личных отношений и кризис среднего возраста», «Как человек, который страдает от проблем с психическим здоровьем, я легко могу распознать признаки. Надеюсь, она получит помощь и некоторые лекарства», — писали слова поддержки комментаторы.
17 марта 2020 · ·
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