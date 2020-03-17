Крик о помощи? Эванджелин Лилли побрилась наголо и оставляет странные послания в Инстаграме

Осенью прошлого года 40-летняя Эванджелин Лилли побрилась наголо. Поклонники уверены, что актриса находится в депрессии.

Звезды — тоже люди. Частенько и они устают от популярности и соцсетей, и тогда уходят в небытие, прекращая вести активную деятельность в Инстаграме. Однако в большинстве случаев они всегда возвращаются, отдохнувшие и готовые с новыми силами нести бремя известности. Но во всех правилах есть исключения.

Все вы, конечно, помните красавицу-актрису Эванджелин Лилли, которая сыграла в сериале «Остаться в живых» и фильмах «Человек-муравей» и «Хоббит: Пустошь Смауга». Сейчас с некогда роскошной брюнеткой происходит что-то странное, и поклонники очень за нее беспокоятся.

Во-первых, она побрилась наголо (а все мы помним, что обычно такие эксперименты ничем хорошим не заканчиваются — Бритни Спирс является ярким тому доказательством).

Во-вторых, недавно она заявила, что попала под «правительственный надзор» и теперь боится «быть стертой технологией распознавания лиц».

«У меня был очень трудный прошлый год, но я не хотела делиться всем этим с вами, потому что я не желала быть темным облаком в вашем мире. Все, что я хотела, это доставлять радость. Дарить солнце», — написала Эванджелин.

«Я часто чувствую себя одинокой и невидимой», — разоткровенничалась звезда.

«Я всегда знала, что я сильная. Я была достаточно сильна, чтобы справиться со всей моей болью, а также с болью всех остальных», — продолжила изливать душу Лилли.

«Внезапно я была вынуждена столкнуться со слабостью и ограничениями, своей травмой и страхами. У меня не было выбора, кроме как признать, что я ограничена, или продолжать путь перфекционистского отрицания, которое неизбежно убьет меня», — неожиданно заговорила о смерти Эванджелин.

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Эванджелин Лилли родилась 3 августа 1979 года в Канаде
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Поклонники уверены, что Лилли следует обратиться к врачу. «Это называется депрессия, и смеяться здесь не над чем. Надеюсь, она найдет в себе и своей семье что-то, за что можно держаться», «Депрессия, плохое питание, отсутствие близких личных отношений и кризис среднего возраста», «Как человек, который страдает от проблем с психическим здоровьем, я легко могу распознать признаки. Надеюсь, она получит помощь и некоторые лекарства», — писали слова поддержки комментаторы.

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • С волосами была красотка, как начнут обриваться, значит всё, крыша в пути, и уж что-что, но лекарства она точно получит, подсаживать психов на таблетки - любимое занятие.
  • На Екатерину Волкову как похожа! Красивая женщина.
  • щас начнется наше любимое национальное - обесценивание, виктимизация и агрессия.
  • Я еще могу понять депрессию у женщины 40-ка лет, если она совсем одинока. Но ведь у этой актрисы есть маленький сын. Какая нафиг депрессия? Есть ведь ради кого и для кого жить.
  • После 40 лет у женщины начинается увядание,появляются проблемы со здоровьем,кожа уже не та...просто надо стать философом,чтобы не сойти с ума.
  • Такая депрессия у всех в 40 лет. Когда та была молодой и красивой, и вдруг ты понимаешь, что всё...поезд ушел

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