Как Джиган проводит первые дни после выписки из наркодиспансера

Пару дней назад Джиган на весь Инстаграм объявил, что он наконец-то выписался из реабилитационной клиники Seaside Palm Beach Rehab. Правда, дальнейшие действия привели его подписчиков в недоумение.

Вместо того, чтобы отправиться домой, где находятся его жена Оксана Самойлова и четверо детей, Джиган поехал по барам, где бурно отмечал «выздоровление» с друзьями.