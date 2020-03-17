Как Джиган проводит первые дни после выписки из наркодиспансера

Пару дней назад Джиган на весь Инстаграм объявил, что он наконец-то выписался из реабилитационной клиники Seaside Palm Beach Rehab. Правда, дальнейшие действия привели его подписчиков в недоумение.
Вместо того, чтобы отправиться домой, где находятся его жена Оксана Самойлова и четверо детей, Джиган поехал по барам, где бурно отмечал «выздоровление» с друзьями.
Денис Устименко-Вайнштейн (а это настоящее имя Джигана) продолжает удивлять фолловеров своим поведением. 16 марта он, например, показал подписчикам, что спокойно гуляет с сыном Давидом, который появился на свет чуть менее месяца назад.
Где остальные дети (а у Джигана есть еще и три старшие дочки) и почему в кадре нет Оксаны — загадка. Поклонники инстаграм-парочки высказали предположение, что Самойлова просто не хочет общаться с супругом, поэтому отпустила его провести время с сыном, а сама не пошла.
Правда, были и справедливые замечания: а как же Оксана в принципе смогла отпустить только-только появившегося на свет малыша с отцом, который недавно оказался с наркодиспансере, а в инстаграм-историях намекает на то, что у него серьезные проблемы с психикой?
Да, Джиган на днях опубликовал скрин из статьи о биполярном расстройстве. Это маниакально-депрессивный психоз — заболевание, характеризующееся нетипичной сменой настроений, перепадами энергии и способности функционировать.
Рэпер же чувствует себя просто отлично. Он выкладывает фотографии в Инстаграм (без жены), тусуется с друзьями (а не с женой) и не рассказывает, что вообще происходит в его семье.
А ведь фолловеры интересуются, что же будет дальше, ведь в Сети ходили слухи о том, что Оксана собирается разводиться с Джиганом. И она их не опровергла!
17 марта 2020 · ·
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