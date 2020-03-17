77-летний Эдуард Лимонов умер, не дождавшись операций

17 марта не стало талантливого писателя и яркого политика. На днях Эдуарда Лимонова госпитализировали и готовились оперировать, но его организм не выдержал нагрузки.

Помощник Эдуарда Лимонова сообщил, что писатель умер вечером 17 марта. Причину смерти Дмитрий Сидоренко уточнять не стал.

«Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», — подтвердил депутат Сергей Шаргунов.

Изданию Mash стало известно, что 15 марта Лимонов был экстренно госпитализирован. К тому времени писатель уже долго боролся с онкологией, у него началось кровотечение. 

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Эдуард Лимонов ушел из жизни в возрасте 77 лет
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Врачи двое суток пытались стабилизировать его состояние, а на 17 марта было назначено две операции. К сожалению, Эдуард не дождался хирургического вмешательства и скончался в частной клинике.

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Спи спокойно, ярчайший человечище и талантливейший писатель современности. Многие позавидовали бы той насыщенной и безбашенной жизни, которую прожил Эдуард. Скорблю.
  • Ой-ей. Как политику и человеку - Бог ему судья, но писатель был истинно экстра-класса. Русский Генри Миллер, русский Чарлз Буковски!
  • Неоднозначный был человек, но безусловно Личность.
  • Ну, о талантливом писателе и ярком политике я б поспорила)))
  • Сейчас и сюда приплетут вирус(( ну а че? И все будут ещё больше трястись. Хотя сказано, что боролся с онкологией и ему вообще-то сколько лет!

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