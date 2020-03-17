77-летний Эдуард Лимонов умер, не дождавшись операций

Помощник Эдуарда Лимонова сообщил, что писатель умер вечером 17 марта. Причину смерти Дмитрий Сидоренко уточнять не стал.

«Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», — подтвердил депутат Сергей Шаргунов.