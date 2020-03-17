77-летний Эдуард Лимонов умер, не дождавшись операций

Помощник Эдуарда Лимонова сообщил, что писатель умер вечером 17 марта. Причину смерти Дмитрий Сидоренко уточнять не стал.
«Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», — подтвердил депутат Сергей Шаргунов.
Изданию Mash стало известно, что 15 марта Лимонов был экстренно госпитализирован. К тому времени писатель уже долго боролся с онкологией, у него началось кровотечение.
Врачи двое суток пытались стабилизировать его состояние, а на 17 марта было назначено две операции. К сожалению, Эдуард не дождался хирургического вмешательства и скончался в частной клинике.
17 марта 2020 · ·
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